Tennislegenden Wilander om Ruud: – «Fruktansvärt» bra

Han vant selv sin første Grand Slam-turnering som 17-åring og Mats Wilander mener deler av Casper Ruuds (22) spill nå er helt i verdensklasse.

OLD BUT GOLD: Mats Wilander, her 42 år gammel, returnerer en ball til John McEnroe i en Master Senior-kamp i Madrid, april 2007. Foto: JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

– Han har funnet sitt spill. Fremgangen har vært veldig naturlig så langt, jeg er veldig imponert av ham. Han har en «fruktansvärt» (fryktelig) bra forehand – helt i verdensklasse. Han kan dominere hvem som helst på en grusbane, inkludert (Rafael) Nadal og (Novak) Djokovic, sier den syvdoble Grand Slam-vinneren til VG.

Wilander er på plass i London og karantene, der han skal være før han figurerer som ekspert for Eurosport under Roland Garros – eller French Open, om du vil.

Selv vant han sin første Grand Slam-turnering på den franske grusen alt som 17-åring, og er én av få som har vunnet en av de største turneringene på alle underlag: Grus (French Open), gress (Australian Open - det ble spilt på gress i turneringen frem til 1988) og hard court (US Open).

22 år gamle Ruud har på sin side fått stempel som grusspesialist, men Wilander har flere konkrete forslag til hvordan han kan gjøre noe med det.

– Han må utvikle resten av spillet sitt. Si om han vinner ti poeng på grus, så vinner han åtte av dem med sin forehand. Den samme sjansen får han ikke på raskere underlag. Det betyr at han må variere spillet mer, ta poeng på backhand, ved nett og på serven. Spillestilen hans holder ikke på de andre underlagene, mener Wilander.

Samtidig poengterer han at Ruud har det han kaller en klassisk «gress-serve», altså med mye fart. Dét alene gjør at Wilander tror Ruud vil kunne ta steg også på andre underlag. Han har en god CV som Ruud-spåmann: I 2019 meldte han at Ruud kom til å bli blant de 30 beste i verden.

WILANDER: Mats Wilander vant syv Grand Slam-titler og jobber nå som ekspert for Eurosport. Foto: Eurosport

Kan gå til topps

Ruud er akkurat nå rangert som nummer 16 i verden og den svenske tennishelten, som på samme alder var rangert som nummer to, tror nordmannen kan gå hele veien i Roland Garros fra og med søndag.

– Den viktigste grunnen er at det er fem sett, og på grunn av det, finnes det en god sjanse for at han spiller sine kamper uten å måtte stole like mye på sin forehand og dermed blir mer variert i stilen – fordi han ikke kan løpe rundt og slå bare forehand i fire timer, sier Wilander.

Mens svenskene historisk sett har dominert tenniseksporten fra Skandinavia, er Ruud nå den – med god margin – best rangerte skandinaven. Det er både en stor glede og en utfordring, mener Wilander.

– Hans hovedutfordring er han allerede har passert faren sin. Det er et fantastisk stort steg for norsk tennis og for Casper. Det betyr samtidig at man kanskje ikke er fornøyd i Norge om han ikke vinner mer. Han må ikke spille ut fra hva kritikerne tenker, og bare for seg selv. Han må glemme sin ranking fullstendig, sier Wilander.

GENIAL I GENEVE: Casper Ruud vant ATP 250-turneringen i Genève 22. mai. Foto: LAURENT GILLIERON / KEYSTONE

Står imot press

Christian Ruud, som er far og trener for Casper, kjenner seg igjen i Wilanders analyser. Han er imidlertid ikke enig i at 22-åringen er for avhengig av forehanden sin.

– Det er slik at de aller fleste kampene spilles mest med forehanden, så å være sterk der er en stor fordel. Han har også fått en sterkere backhand, som kan stå imot mer press, sier han til VG.

Team Ruud har andre uke, altså fjerde runde, som mål for French Open. Franskmannen Benoît Paire står på motsatt side av nettet første runde.

