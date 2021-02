Bayern München vant klubb-VM - Pavard matchvinner mot Tigres

(Bayern München – Tigres 1–0) Bayern München innfridde favorittstempelet og vant finalen av klubb-VM.

MESTERE: Scoringen fra Benjamin Pavard ble kampavgjørende. Foto: MOHAMMED DABBOUS / X02366

Meksikanske Tigres ble relativt enkel match for den regjerende Champions League-mesteren, som vant turneringen for andre gang i historien. Forrige gang var i 2013.

Dette var sesongens andre trofé for den seiersvante tyske storklubben. De slo Borussia Dortmund i den tyske supercupen ved sesongstart.

Bayern var det beste laget gjennom første omgang, og hadde noen store sjanser, men Tigres holdt stand mot tyskerne. De rødkledde fikk riktignok ballen i mål ved en anledning, etter et praktfullt langskudd fra Joshua Kimmich. Men på vei mot mål passerte ballen en offsideplassert Robert Lewandowski.

Etter en tur innom VAR-skjermen konkluderte dommeren med at spissen hadde forstyrret keeperen nok til at målet måtte annulleres.

Leroy Sané var nærmest å score et gyldig mål for Hansi Flicks menn før pause. Tyskerne var lure og tok en corner raskt og overraskende. I feltet ventet angrepsstjernen, som uforstyrret banket ballen via krysstangen og ut.

Tigres kloret også litt fra seg, og gikk i strupen på Bayern, uten å skape de aller største sjansene.

I andre omgang fikk Bayern München på nytt annullert en scoring av dommeren, men denne gangen reddet VAR dem. Lewandowski vaket på offsidegrensen før han gikk i duell med keeper, men reprisene viste at spissen var hårfint onside.

Etter duellen med keeper, falt ballen ned til Benjamin Pavard. Franskmannen banket ballen enkelt inn i et tomt mål. Målet ble også kampavgjørende. Bayern hadde flere store sjanser, men klarte smått utrolig ikke å score flere mål.

Bayern München har hatt en litt brokete oppladning til finalen. Thomas Müller testet positivt for corona tidligere denne uken, noe både Leon Goretzka og Javi Martínez har gjort før han.

Jérôme Boateng var heller ikke i troppen. Midtstopperen reiste hjem til Tyskland etter at hans ekskjæreste ble funnet død tidligere denne uken.

