Toppserien utsatt i fotball – Molde-trener mener håndballsesongen må avsluttes

Seriestarten i kvinnefotballen blir utsatt. Nå frykter Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner at frafallet man har sett i bredde- og barnefotballen også kan ramme seniorfotballen.

UTSATT: Toppserien går ikke i gang som planlagt 20. mars. Her scorer LSK-spiller Justine Vanhaevermaet mot Rosenborg i cupens kvartfinale i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Mandag bestemte Norges Fotballforbund – i samråd med interesseorganisasjonen Toppfotball Kvinner – å utsette seriestarten i de to øverste divisjonene på kvinnesiden.

Der var planlagt seriestart 20. mars, men det lar seg ikke gjøre med det felles ønsket om å ha fire ukers oppkjøring med ordinære fellesøkter og treningskamper.

– Vi var nødt til å ta en beslutning. Det handler om grensen på fire uker og lag som deltar i Champions League (Lillestrøm og Vålerenga), som har hatt en ekstremt utfordrende oppkjøringsperiode. Det har i grunn alle klubbene, sier leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner.

Frykter frafall

Hun sier de trenger litt tid før de kan avklare dato for ny seriestart. Samtidig er Jørgensen bekymret for både spillerne, ligaene og næringen og frykter et nytt coronaavbrekk kan skape lignende resultater som man har sett i breddefotballen.

– Her står spillerne i et krysspress mellom jobb, studier og fotballen. Vi er annerledes stilt enn herrefotballen, og den uforutsigbarheten sliter veldig på. Vi risikerer å miste spillere underveis. Signaleffekten med at toppfotballen har klart å opprettholde aktiviteten er viktig, likevel stopper det opp nå, det på tross av vårt strenge og velfungerende kontrollregime. Det er frustrerende, sier Jørgensen og viser til at det har vært to tilfeller av smitte i kvinnefotballen i 2020: Ett i Toppserien, ett i 1. divisjon.

Norges Fotballforbunds generalsekretær Pål Bjerketvedt var blant idrettslederne som gikk hardt ut mot regjeringen fredag, da seriespill i avbrutte idretter som håndball og ishockey ikke fikk klarsignal til å gjenopptas, samtidig som treningskamper i fotball ble forbudt. Det førte til et møte mellom statsminister Erna Solberg (H) og idretten som skjer 3. mars.

– Vi har store forventninger til det møtet, og er glade for at statsministeren engasjerer seg. Da håper vi å kunne gjenopprette tilliten vi har hatt og ha en positiv dialog på hvordan det skal løses, sier Hege Jørgensen.

Flere idretter ønsker tilbakemeldinger om hva som skjer. Molde-trener Tor Odvar Moen har ikke ledet klubben i håndballens eliteserie siden 15. november. MHK-treneren sier til Romsdals Budstikke at sesongen bør avsluttes ut fra situasjonen. Topphåndballen har stått helt stille siden 17. januar.

– Alle ønsker å spille håndball, men jeg skjønner ikke hvordan vi skal få til dette rent praktisk, sier Tor Odvar Moen til VG.

– Uvissheten hos spillerne er stor og det er tungt ikke å vite. I Molde har vi vært gjennom en periode med 10 coronasyke spillere. Vi var innstilt på å spille nå, men så kom beskjeden sist fredag. Nå får vi kanskje ikke spilt før i slutten av mars. Jeg kjenner at jeg ikke synes det er bra, mener erfarne Moen med seirer i både Champions League og EHF-cupen blant trenermerittene.

Håndballpresident Kåre Geir Lio opplyser at håndballforbundet nå lytter til «Tor Odvar og han likemenn og kvinner i klubbene».

– Det er forskjellige syn på dette. Per nå er det meste mulig. Vi prøver å finne den beste av de dårlige løsningene, sier Lio og opplyser at det blir vurdert om seriespillet skal avbrytes halvveis og at sluttspillet arrangeres i et mye mindre format enn planlagt.

– Et alternativ er å vente med alt til etter påske, sier Lio.

I mars skal begge landslagene utenlands for å spille OL-kvalik samtidig som Vipers og Elverum har kamper internasjonalt. Lio opplyser at Norges Håndballforbund til nå har avlyst nesten 65.000 kamper denne sesongen.

– Det som gjør oss mest usikre, er at vi ikke aner når det kommer en ny beskjed, sier generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund.

– Det blir sagt at det skal gjøres en ny vurdering i midten av mars. Normalt har det vært 14 dagers sykluser i nedstengingen. Nå gis det plutselig ingen indikasjon på når det kommer en ny beskjed. Det er klin umulig å forholde seg til, sier Eide.

Hockeyforbundet har mandag møte med klubbene. Eide vil ikke ut med hvilke scenarioer som ligger på bordet. Det er ikke blitt spilt kamper i eliteserien siden Lillehammer vant 5-2 i Narvik 7. januar.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja sier følgende til VG om situasjonen:

– Jeg skjønner godt frustrasjonen i idrettsmiljøene. Regjeringen har fattet en beslutning der de helsefaglige rådene har veid tyngre enn idrettshensynene, og da handler det altså om å begrense mobiliteten for å kontrollere smittesituasjonen. Vi har allerede en god dialog med idretten, og statsministeren og jeg skal ha et møte sammen med Norges idrettsforbund i neste uke, hvor vi også skal se på veien videre, og da vil både tidsløpet og gjenåpning være tema.

– Vi ønsker selvsagt å åpne opp det vi kan åpne opp, og da handler det om å gjenåpne kontrollert. Så er jeg veldig glad for at vi har fått til en betydelig normalisering som kommer mange barn og unge som driver med idrett til gode. Og jeg håper vi så snart som mulig kommer dit at vi kan åpne for toppidretten igjen.