Disse bistår Pedersen med rasisme-anklagene: – En enormt tung belastning for Henrik

DRAMMEN/OSLO (VG) Strømsgodset-trener Henrik Pedersen (43) får hjelp av advokater og Norsk Fotballtrenerforening etter anklagene om rasistisk oppførsel.

– Henrik Pedersen er medlem i Norsk Fotballtrenerforening, og da saken kom opp tok jeg kontakt med Henrik for å synliggjøre at vi følger med, og hvis det var behov for hjelp eller råd, så var han selvfølgelige velkommen til det, sier Teddy Moen, leder i Norsk Fotballtrenerforening.

Moen forteller at hans rolle har vært som tillitsvalgt i Norsk Fotballtrenerforening. Han har deltatt i ett møte mellom Pedersen og styret Strømsgodset Toppfotball.

Pedersen får juridisk bistand av advokat Erik Flågan.

– Det er korrekt, sier Flågan til VG.

– Jeg må først få satt meg inn i saken, så enn så lenge har jeg ingen kommentarer, sier han.

Pedersen har også fått bistand fra den danske advokaten Peter Bøystrup.

Strømsgodset sier at styret så langt har uttrykt full tillit til trener Henrik Pedersen etter et varsel om rasistisk oppførsel. I tillegg til den opprinnelige varsleren, har syv spillere varslet interesseorganisasjonen NISO om rasistisk atferd.

Onsdag er det krisemøter på Marienlyst.

Ifølge kilder VG har snakket med er det flere av spillerne som ikke føler seg hørt og at de ikke stiller seg bak Mikkel Maigaards melding til styret på vegne spillergruppen.

ADVOKAT: Advokat Erik Flågan (t.h.) sammen med Kjetil Rekdal i Kristiansand i 2019. Flågan bisto Rekdal da arbeidsforholdet med Start ble avsluttet i april dette året. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Teddy Moen i trenerforeningen omtaler saken som utrolig krevende og vanskelig for Henrik Pedersen.

– Saker om diskriminering og trakassering foregår på alle arbeidsplasser i alle samfunnslag, men de har ikke i nærheten av den medieinteressen som saker i norsk toppfotball har.

– En sak som er svært krevende i utgangspunktet, blir ikke enklere å løse når media er så tett på, sier han.

– Hvordan stiller han seg til anklagene?

– Pedersen har selv svart på det i sin egen pressemelding. Han har hatt stor tillit til sin arbeidsgiver som han mener har håndtert saken etter boka. Han var veldig lettet da styret ga uforbeholden støtte, og renvasket han når det gjaldt påstandene om rasistiske uttalelser. Han var veldig tilfreds med det.

– Hvordan er arbeidshverdagen hans mens saken pågår?

– Denne saken har vært en enormt tung belastning for Henrik. Det vanskeliggjør jobben hans, men han er utrolig profesjonell og opptatt av å gjøre en god jobb. Det er fokuset hans. Men det ikke til å legge skjul på at det er en stor påkjenning for han og hans familie.

– Det er belastende å bli beskyldt rasisme, men når det i tillegg blir så stort medieoppbud, så blir belastningen ekstra stor. Men Henrik er ved godt mot og står på, og er veldig profesjonell.

