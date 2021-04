17-åring gjorde kort prosess med Casper Ruud

(Carlos Alcaraz-Casper Ruud 6–2, 6–4) Spanias nye tennisyndling må ha overrasket flere enn Casper Ruud (22) fredag kveld.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Carlos Alcaraz, 17-åringen som ikke uten grunn kalles «den nye Nadal», møtte Ruud i Andalucía Open i det som var spanjolens første kvartfinale i en ATP-turnering.

17-åringen viste et overraskende stort repertoar, spilte med tempo, stor bevegelighet og aggressivitet og hadde lagt bort mange av «junior-feilene» som tidligere har preget spillet hans.

Og der har du årsaken til at Casper Ruud havnet i trøbbel fra start i Marbella da de to møttes for første gang.

Nordmannen lå under 3–0 i første sett før han kom seg inn i kampen og reduserte til 3–2. Nærmere kom ikke Ruud som gjorde flere tekniske feil før han fikk justert seg, og 17-åringen vant 6–2 i første sett.

– Måtte spille godt

I det andre settet var det jevnt til 3–3 før Alcaraz økte til 4–3 og 5–4 etter å ha vist klasse og stor variasjon i sitt spill. Etter 1 time og 19 minutter var det over. Alcaraz vant 6–4 i andre settet.

– Jeg måtte spille godt og være aggressiv, og jeg spilte mitt spill og var fokusert hele tiden, sa en smørblid spanjol etter den litt overraskende seieren.

I morgen kan han bryte en ny barriere når han møter en annen spanjol i semifinalen, Jaume Munar.

Det er spansk også i den andre semifinalen: Alberto Ramos-Vinolas møter Pablo Carreno Busta.

17-årige Alcaraz , som startet å spille tennis som 4-åring hjemme i Murcia, er «bare» nummer 133 på ATP-rankingen, Casper Ruud er på 26. plass.

Til uken skal Ruud delta i en masters 1000-turnering i Monte Carlo. Der venter en annen 17-åring i første runde: Holger Rune, ranket som nummer 321 i verden. Også den turneringen går på grus.

PS! Arrangøren i Marbella får lov å utnytte 20 prosent av tilskuerkapasiteten under Andalucía Open. Det var ekstra støtte til spanjolen i kveld.

BOM STOPP: Casper Ruud røk i kvartfinalen i Andalucía Open fredag kveld. Dette bildet er fra en tidligere turnering. Foto: JAIMI JOY/Reuters

Publisert Publisert: 9. april 2021 21:21 Oppdatert: 9. april 2021 21:58