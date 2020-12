«Perry» fikk sparken-beskjeden av Lagerbäck seks dager før Solbakken-ansettelsen

Torsdag i forrige uke kom beskjeden om at Ståle Solbakken erstatter Lars Lagerbäck og assistent Per Joar Hansen som norsk landslagssjef. Nå forteller «Perry» om hvordan han fikk beskjeden.

TEAM: Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen har ledet landslaget de årene. Foto: Vidar Ruud

– Det var vel fredag for ti dager siden. Jeg fikk beskjeden av Lars, sier Per Joar Hansen til VG.

«Perry» forteller at han fikk beskjeden av sin trenerkollega seks dager før Ståle Solbakken ble presentert som ny landslagssjef.

– Hva synes du om at du fikk beskjeden fra Lars og ikke NFF?

– Det kan jo diskutere om det er rett eller galt. Det er greit nok. Det kan jeg leve med. Jeg gikk inn sammen med ham og går ut sammen med ham, sier «Perry».

– Hva synes du om avgjørelsen?

– Det må man bare respektere. Juridisk sett er det ikke noe galt. Lars hadde en avtale hvor han ønsket om at han kunne ha gjensidig oppsigelse dersom han ikke var motivert eller andre årsaker. Da var det også sånn fra forbundet. Da har jo bare forbundet utnyttet sin mulighet.

– Og sportslig sett?

– Det kan man jo diskutere opp og ned i mente. Vi har gjort de resultatene vi har gjort. De står for evig og alltid. Vi gikk fra 84. plass til 44. plass på FIFA-rankingen. Vi gikk opp 40 plasser og vant gruppe C og rykket opp til nivå 2 i Nations League, sier «Perry» – og fortsetter:

– Vi hadde muligheten til å rykke opp igjen, men klarte ikke det. Vi underpresterte mot Serbia, som selvsagt var årets viktigste kamp. Det er selvsagt bittert at vi klarte å rote bort ledelsen mot Sverige og Spania i den kvaliken.

Forklarer kryptisk Lagerbäck-melding

«Perry» sier at han og Lagerbäck ikke visste at de var ferdige da svensken ble fotografert på vei hjem etter forrige landslagssamling.

Trenerduoen var ikke involvert rundt nødlandslaget utover at de bidro med forhåndsanalyse av Østerrike.

– Det må du spørre de om. Det kan ikke vi svare på, svarer «Perry» på spørsmål om hvorfor de ikke var mer involvert.

– Tror du at landslagsbråket og lekkasjene til media har hatt noe å si for den avgjørelsen som er tatt?

– Nei, vi følte jo at vi var ferdige med det. Vi har sagt hva vi mener om lekkasjer og konflikter. Det var vi ferdige med i november. At det smeller i en prestasjonsgruppe hvor alle vil vinne er helt normalt, det viktigste er at man går videre. Det var ingen «hard feelings» eller noe sånt, sier han.

– Hva skal du gjøre nå?

– Det er et godt spørsmål. Det er såpass nytt at jeg ikke har rukket å tenke så langt hva som skal skje. Man har jo vært i en prosess hvor vi har ønsket å avslutte det ordentlig.

– Det er en fin mulighet til å evaluere litt før man tenker noen store tanker. Jeg har ikke kommet så langt.

– Hva mente Lars med den siste setningen i pressemeldingen hvor han skrev «Till sist, kom bara ihåg varför ni vinner fotballkamper.....»?

– Det vet jeg veldig godt. Skal man vinne fotballkamper så er det en del viktige faktorer som må være på plass. Det handler om å vinne en mot en situasjoner. Det handler om å være best organisert som lag. Det handler om å løpe best og smartest. Det handler om å holde nullen. Det handler om å ha gjennomføringskraft og være best på offensive og defensive dødballer.

– Det handler om mot og ha en vinnerskalle. Og til slutt er det viktig å tenke på i en fotballkamp så har en spiller ballen i 45-60 sekunder. Da er det viktig å vite hva du bidrar med når du ikke har ballen.

Den forhenværende landslagsassistenten er full av lovord om Lagerbäck.

– Nå er det som det er. Verden går videre, men overfor Lars sin del så tror jeg vi skal være veldig glad for at han har brukt de årene han har gjort. Jeg har jobbet med de aller fleste og snakket fotball med de som kan krype og gå i norsk fotball de siste 30 årene. Jeg har vært privilegert som har fått jobbe med en så fantastisk dyktig fagmann og leder. Det har jeg tatt som et stort privilegium. Det er mange som skulle vært med på den reisen.

Samtidig har han selvsagt noen gode historier på lager.

– Det er tre ting som står igjen: En av de første gangene vi møttes, som alltid en uke før samling, bodde vi på Thon Ullevaal. Da gikk han bort til resepsjonen og spurte om han tok frem et bevis på bussen, om han fikk halv pris. Motivet hans var at han aldri skulle koste Norges Fotballforbundet mer enn nødvendig. Han kunne blitt hentet med limousin hver gang, men isteden sparte han hundre kroner, sier «Perry».

– Det andre er at han aldri har brutt en kontrakt i sitt 44 år lange trenerliv, sier Hansen og hevder også at Lars Lagerbäck hadde muligheten til å ta over Australia foran VM i 2018.

– Da de ringte opp takket han for henvendelsen, men takket nei fordi han aldri har brutt en avtale i hele sitt liv. Det viser også litt med tanke på hans integritet.

– Det siste var da vi ble slaktet mot Tyskland og tapte 6-0. Istedenfor å reise hjem etter ti dager på samling, hadde vi bestemt oss for å dra til Drammen og se på U21-landslaget. Da hadde vi leid bil, så satt det to selgere der: en nordmann og en engelskmann. Han satt og diskuterte med nordmannen om hvor elendige Norge var. Han angret at han ikke hadde bettet mer på kampen. Nordmannen prøvde å få ham til å slutte, men det klarte han ikke. Da så jeg at Lars ikke klarte å dy seg, så han gikk bort og sa: «I have played against England seven times. Never lost», ler «Perry».

– Men det er ingen tvil om at du hadde blitt med til Russland?

– Da hadde jeg nok blitt med, ja. Det ble aldri aktuelt, så det ble heller aldri noe konkret siden du spurte om det kunne vært interessant. Det var aldri aktuelt, ettersom han respekterte kontrakten.

