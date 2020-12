Solbakken presentert som landslagssjef: – Hadde mange crazy tilbud

Ståle Solbakken (52) ble torsdag presentert som ny landslagssjef.

Ståle Solbakken tar over landslaget etter Lars Lagerbäck med virkning fra mandag 7. desember 2020. Kontrakten strekker seg i første omgang til og med EM i 2024. Han forteller at han begynner jobben sin med Vålerenga - Rosenborg som spilles dagen han trer inn i sin nye rolle.

– Jeg er veldig motivert og jeg er veldig glad. Jeg ser fram til å kaste meg ut i dette når karantenetiden min er over, smiler Ståle Solbakken fra hjemmekontoret sitt.

– Jeg hadde mange tilbud. Mange crazy tilbud, sier Solbakken.

Han forteller at tilbudene gjelder både andre landslag og en stor internasjonal klubb. Han er imidlertid klar på at timingen for både seg selv og for landslaget passet bra.

– Det er selvfølgelig en spennende spillergruppe, også er det å trene landet sitt og få sjansen til det i løpet av en trenergruppe. Økonomisk fant vi veldig fort sammen. Det var ikke noe vi brukte lang tid på, sier Solbakken.

Han skryter også av jobben som Lagerbäck og Per Joar Hansen har gjort med det norske landslaget.

– De har gjort en fantastisk jobb. Så må jeg sette meg ned og nistudere, gå mer i dybden, se kampene om igjen og bli enda bedre kjent med spillerne. De spillerne som har spilt mye og de som kanskje ikke har spilt så mye, når jeg har gjort det er det enklere å svare på utfordringene. Jeg har en ganske klar formening om det nå, men likevel vil jeg ha den lille tvilen til gode.

Solbakken fikk spørsmål om hvordan laget kommer til å se ut, og om han allerede hadde en tanke på en ellever.

– For meg er ikke fotball estetikk. For meg er fotball resultater og jeg tror at med gode resultater kommer også estetikken. Det som er viktig er at NFF har nedlagt i sin sportsplan at soneforsvar er et grunnleggende parameter for videreutvikling, og der er vi veldig på linje, sier Solbakken og legger til:

– Hvis alle våre kanoner er i kanonform samtidig kan man legge opp en strategi der man kan være mer avansert, også kan det være perioder hvor man må gjøre ting enklere. Som landslagssjef handler det om å velge. Hvis coronaen fortsetter kan det hende jeg ikke ser spillerne før 3-4 dager før kvalikkampen og da er det viktig at spillerne har noen lette, håndgripelige ting før den kampen å forholde seg til.

Han trekker også frem jobben som nødlandslaget gjorde og utelukker ikke at det nok var spillere som meldte seg på i kampen om å igjen bli tatt ut på det norske landslaget.

PRESENTERT: Ståle Solbakken. Foto: NFF

– Et trenerskifte på landslaget regner som en historisk begivenhet, forteller fotballpresident Terje Svendsen.

– Mellom de to internasjonale vinduene i høst ble det tatt en uformell kontakt med ståle for å høre om hans fremtidsplaner. Den dialogen var avklart med Lars og det var bare en kort samtale. Og vi bestemte oss for at videre samtaler ikke skulle tas opp før siste landslagsperiode var over, sier Svendsen videre.

Fotballpresidenten forteller også at det var NFF som tok initiativ til å trigge klausulen som de og Lars Lagerbäck hadde i kontrakten som gikk ut på at partene kunne inngå en fratredelse underveis i avtaleperioden.

– Vi har stilt oss spørsmålet om det nå er en god idé å ansette Ståle over en periode på fire år, eller alternativt fullført de siste to årene med Lars. I praksis ville det sagt at vi måtte begynt jobbet med hans erstatter om et år, sier generalsekretær Bjerketvedt og legger til:

– Så har det vært viktig for oss at Ståle er i en situasjon som betyr at han kan starte opp umiddelbart for å få mest mulig tid før kvalifiseringen i 2021.

Bjerketvedt legger til at det er vemodig å si farvel til Lagerbäck.

Solbakken fikk sparken fra København i oktober. Han ble så kort tid etter lansert som arvtaker for Lars Lagerbäck.

– Stille og rolig legger du ting bak deg. Jeg legger ikke skjul på at sparkingen i København kom som et sjokk. Og som jeg ser på som ekstremt inkompetent av de som gjorde det, så det må jeg gradvis jobbe meg ut av og det har jeg gjort, sier Solbakken om situasjonen i København.

En som selv har vært i rollen som landslagssjef er Egil «Drillo» Olsen. Nyheten kom overraskende på 78-åringen som mener at Norge nå får den dyktigste lederen de kunne fått.

– Jeg synes det er et godt valg. Det tyder på at det er Lagerback har trukket seg siden Ståle tar over allerede mandag. Når det gjelder Ståle så er det et bra valg. Jeg kjenner Ståle som en dyktig fagmann og dyktig leder, sier tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen til VG.

På pressekonferansen deltok både kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen, president i fotballforbundet Terje Svendsen, generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt og toppfotballsjef Lise Klaveness.

