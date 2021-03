Norge klare for Tokyo-OL: – Den beste følelsen i hele verden

(Montenegro-Romania 25–28) Etter et drama med tre røde kort ordnet Montenegro både sin egen og Norges OL-plass – så vidt det var. For første gang har Norge med både kvinne- og herrelandslaget i OL-turneringen.

OL-KLARE: Stine Bredal Oftedal og Thorir Hergeirsson jubler over OL-plassen. Foto: Aleksandar Djorovic

– Den beste følelsen i hele verden. Tårene rant ut, sier Camilla Herrem og kjente «hjerte ut forbi kroppen» i sluttminuttene av kampen i Podgorica.

– Jeg er bare så lykkelig over at tapet mot Montenegro bare førte til noen nervepirrende døgn, sier Stine Bredal Oftedal. Etter eget utsagn kaldsvettet hun da hun så sluttminuttene i bil fra flyplassen og hjem i Ungarn.

Bredal Oftedal & co. slo Romania 29–24 lørdag. Men det manglet en scoring på at Norge sikret OL-plassen. Det ble et nytt drama søndag. Romania vant med tre mål og manglet til slutt bare to mål på å sette Norge utenfor.

– Jeg er så glad, sier Herrem som ikke turte ikke å se og måtte sette seg ned på gulvet på Gardermoen mot slutten av kampen. Hun gikk gjennom hele spekteret av følelser.

– Det går ikke an å være mer happy enn nå. Vi er kjempeglade, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson som så kampen fra Gardermoen.

– Den tøffeste kvalikpuljen som har vært. De andre puljene har bare vært «Donald Duck», beskriver landslagssjefen som også fikk nerver da Romania økte ledelsen mot slutten.

– Det er en kjempeforskjell å være med OL eller ikke, sier Hergeirsson som feiret OL-plassen med dansetrinn på Gardermoen. Han brygger øl på hobbybasis og lover at han skal drikke en i kveld.

Både Romanias stjernespiller på streken, Crina Pintea, og to av hjemmelagets spillere fikk rødt kort i Podgorica. Pintea satt gråtende på sidelinjen mens rumenerne ute på banen tappert kjempet inn seieren. Men det hjalp ikke med 12 mål fra Cristina Neagu. Hun er kåret til verdens beste spiller fire ganger, men går glipp av OL.

Aller mest kan Norge takke Montenegro-keeper Ljubica Nenezic som stoppet tre straffekast fra Neagu. Hvis to av dem hadde gått inn ville Norge blitt hjemme fra OL.

Men det klart at kvinnelandslaget skal spille OL-håndball for åttende gang. Norge vant gull i 2008 og 2012 og har dessuten to sølv og to bronse på sine syv deltagelser siden debuten i Seoul-OL i 1988. Bare en gang har håndballjentene dratt hjem fra OL uten medalje. Det ble tap i bronsefinalen av Atlanta-OL for 25 år siden.

– OL er alltid noe stort. Et drømmemål som man setter seg, sier Herrem som har deltatt i to OL tidligere – det første ga gull i London for ni år siden. Laget som skaffet OL-plassen hadde også to andre OL-vinnere. Katrine Lunde og Marit Malm Frafjord har opplevd begge Norges OL-gull.

I Rio for fem år siden bommet nettopp Camilla Herrem på det siste skuddet da Norge tapte en thriller av semifinale for OL-vinner Russland. Det tapet svir fortsatt. Spillere som Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal har ikke opplevd OL-gull.

Håndballpresident Kåre Geir Lio mener at de to OL-deltagelsene betyr enormt mye for norsk håndball. Norge måtte si fra EM-arrangementet i desember og her til lands har topphåndballen vært stoppet siden januar. Kommende uke avgjøres det om hva som skal skje med den amputerte håndballsesongen.

– Dette er en ære og skikkelig oppmuntring i tøffe tider. Nå skal vi reise med 30 utøvere til verdens største idrettsarrangement. Det er bare helt fantastisk.

Herrelandslaget kvalifiserte seg sist helg til OL for første gang på 49 år.