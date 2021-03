Hovland ser frem til turnering med annerledes format: – Blir mer «mind games»

Formatet i helgens storturnering i golf er blitt en snakkis. For Viktor Hovlands (23) del bringer det frem gode minner.

Viktor Hovland gleder seg til å ta fatt på turneringen i Austin, Texas. Foto: Reinhold Matay / REUTERS

Golf slik vi kjenner det til vanlig spilles 36 hull før en god del spillere ryker ut. Så spilles 36 nye hull. Den som har brukt minst slag vinner turneringen.

Slik blir det derimot ikke når World Golf Championships går av stabelen i Austin, Texas fra og med onsdag.

Turneringen spilles i et såkalt «Match Play»-format. Formatet kan på mange måter minne om et mesterskapsformat fra andre idretter.

De to første dagene spiller fire og fire spillere et gruppespill der de møtes i kamper to og to. Hver kamp består av 18 hull. Hvert hull er verdt ett poeng, og den som vinner flest av de 18 hullene har vunnet kampen.

– Det er lettere at det blir litt mer «mind games». Med en gang motstanderen senker en putt, og du senker en oppå hans, blir det litt «mojo» som kommer frem, sier Hovland og smiler når Aftenposten spør ham om formatet.

Vinneren av gruppespillet går videre til utslagsrunder og åttendedelsfinale lørdag. Søndag er det klart for finalen der to stykker vil gjøre opp om tittelen.

Fakta World Golf Championships (WGC) * WGC er en samling av fire turneringer hvor de beste fra PGA touren og den europeiske touren samles. * I den første av årets WGC-turneringer i Florida, havnet Hovland på annenplass. Collin Morikawa vant turneringen som ble spilt i «vanlig» format. * Turneringen i Austin, Texas er den andre av de fire turneringene denne sesongen. Den er den eneste som bruker «Match Play»-formatet. * De to siste turneringene skal spille i Tennessee og i Shanghai i Kina. * Vinneren av turneringen får over 15,5 millioner i premiepenger. Les mer

Liker formatet veldig godt

I gruppespillet møter Hovland Abraham Ancer, Bernd Wiesberger og Kevin Streelman.

23-åringen fra Oslo skulle egentlig spilt turneringen i fjor også, men den ble da avlyst som følge av koronapandemien. Bare noen uker før avlysningen uttalte han «jeg er virkelig en stor fan av Match Play-formatet».

– Det er at man spiller mot én motstander. Du ser hva han gjør på hvert hull og hvert slag. Du trenger ikke hele tiden spille perfekt golf og du kan forandre strategien din i forhold til motspilleren, utdyper han ett år senere.

Han mener at en av tingene han liker så godt er at ett hull kan gå virkelig dårlig, men at det ikke ødelegger hele turneringen.

– Det tvinger deg til å resette. «Ok, vi tapte ett hull, men vi er fortsatt med». Jeg liker den korttidshukommelsen.

Abraham Ancer er på 29. plass på PGA-rankingen og blir etter alle solemerker Hovlands tøffeste konkurrent i gruppespillet. Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS

Hovland med god statistikk

Det er første gang Hovland spiller denne turneringen i karrieren.

– Jeg føler at jeg er en nykommer. Men jeg ser ikke det som noen hindring. Jeg går inn i turneringen og tenker at jeg kan gjøre det ganske bra, selv om jeg er nykommer, sier han dagen før turneringsstart.

For Hovland har tidligere en meget god statistikk i nettopp dette formatet. Ifølge ekspertkommentator i Viasat Golf, Joakim Mikkelsen, har Hovland spilt 47 slike kamper på amatør og collegenivå tidligere. Av dem har han vunnet 32, spilt to uavgjorte og kun tapt 13. Det gir en vinnerprosent på hele 68 prosent.

– Selvfølgelig bygger jeg mye på de erfaringene. Nå er motstanderen jeg møtte i de kampene litt annerledes enn den uken her. Men at jeg har klart å vinne så mange kamper før, den roen tar jeg med meg inn i uken, sier han om den formidable statistikken.