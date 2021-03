Ødegaard påskjønner sjefen: – Bare å spisse ørene

MARBELLA (VG) Martin Ødegaard (22) holder kortene tett til brystet på spørsmål om Arsenal-fremtiden, men har raskt funnet tonen med manager Mikel Arteta (38).

I RYKTESPALTENE: Både Martin Ødegaard og kompis Erling Braut Haaland livnærer den internasjonale ryktebørsen. Begge har trolig store avgjørelser å ta om fremtiden til sommeren. Foto: Geir Olsen / NTB

Landslagskapteinens ord om Arsenal-sjefen var åpenbart mer enn bare høflighetsfraser.

Det er tydelig at Arsenal-playmakeren og den tidligere Arsenal-playmakeren på kort tid har opparbeidet et tett bånd.

– Veldig bra. Han er utrolig flink, svarer Ødegaard på VGs spørsmål om forholdet til Arteta.

– Jeg har mye å lære av ham. Det er bare å spisse ørene og følge med. Han er fantastisk, fortsetter 22-åringen.

Man kan trygt si at kjærligheten er gjensidig. Etter 3–3-kampen mot West Ham søndag, der Ødegaard var involvert i alle tre Arsenal-scoringene, uttalte sjefen dette:

– Jeg elsker talentfulle og kreative spillere som hele tiden er villige til å ta ballen og få ting til å skje, samtidig som de er mobile og hardtarbeidende. Han er en av dem. Vi har spillere med ulike kvaliteter, men det er sant at Martin nå gir oss noe vi ikke har hatt før.

Etter to scoringer på de tre siste kampene fra start og en mesterlig oppvisning i helgen øker begeistringen blant Arsenal-fansen, som for lenge siden har begynt å ytre sitt håp om at drammenseren vil komme til klubben på en permanent overgang når utlånet utløpet til sommeren.

Ødegaard har kontrakt med Real Madrid frem til sommeren 2023.

– Jeg har ikke tenkt på hva som skjer til sommeren. Avtalen min med Arsenal varer ut denne sesongen. Vi får se hva som skjer til sommeren. Men jeg har sagt ting før som jeg fortsatt står for: Stabilitet og utvikling er nøkkelord, svarer Ødegaard på VGs spørsmål om hva han vil vektlegge når hans langsiktige kurs skal stakes ut til sommeren.

Arsenal-manager Arteta har gitt tydelig uttrykk for at han er interessert i å signere Ødegaard permanent, men har også sagt at det avhenger fullt og helt av Real Madrid.

Det er ventet et møte mellom Ødegaard og hans representanter, Arsenal og Real Madrid etter sesongen for å diskutere hva som skjer videre.

Men først sikter Ødegaard seg inn på landskampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro den neste uken. Deretter er det tilbake til Premier League- og Europa League-innspurt i London.

Publisert Publisert: 23. mars 2021 13:50