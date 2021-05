Magnus Carlsen brøt 30-årsforbannelsen: Første triumf på 199 dager

Magnus Carlsen har endelig brutt forbannelsen og vunnet sin første turnering som 30-åring. TV 2-kommentator Jon Ludvig Hammer kaller finalemotstander Hikaru Nakamuras spill for «skandale».

SMILER: Magnus Carlsen fotografert under Tata Steel Chess i januar. Foto: Tata Steel Chess 2021

Nordmannen (30 år og 154 dager) vant lørdagens match, og Nakamura (33) måtte dermed vinne søndagens oppgjør – for å få omspill om turneringsseieren i denne Champions Chess Tour-turneringen. Det klarte han ikke.

Da triumfen var klar, jublet Carlsen som vi sjelden ser ham.

Magnus Carlsen vant sist da han gikk til topps i den fysiske Norway Chess, som gikk i oktober. Den 30. november 2020 fylte han 30 år. Triumfen kom endelig på det sjette forsøket:

På selveste 30-årsdagen tapte han for Wesley So i finalen i Skilling Open – den første av turneringene i den digitale «Meltwater Champions Chess Tour».

Så røk han ut allerede i kvartfinalen da NRK slo på stortromma i romjulens Airthings Masters, den andre turneringen på den digitale touren.

I den fysiske Wijk aan Zee-turneringen i januar skuffet Carlsen stort og ble bare nummer seks.

Så tapte han finalen mot Wesley So i Opera Euro Rapid i februar. Det var også en del av touren.

Endelig ble det tap for Jan Nepomnjasjtsjij i semifinalen i «Magnus Carlsen Invitational» i mars.

– Jeg er sjeleglad for å ha vunnet. Nå har jeg endelig fått det ut av systemet. Nå kan det forhåpentligvis fortsette slik, sier Carlsen på TV 2-sendingen.

På spørsmål fra programleder Sverre Krogh Sundbø om han nå er over 30-årskrisen, svarer han:

– Kanskje den konkret. Men jeg føler at jeg har noe å gå på. Jeg tar det med meg. All psykologisk boost tar jeg med meg.

Den norske verdensmesteren tok søndag sin første turneringsseier på 199 dager.

– Jeg hadde litt marginer med meg. Prestasjonen var ikke så bra.

– Jeg fikk aldri inntrykk av at Nakamura var så selvsikker og så god som da vi spilte i fjor høst. Jeg har hatt mine problemer, men det har vært enda verre for ham. Derfor har han nok blitt litt «shaky».

Det åpnet dårlig: Magnus Carlsen – med svarte brikker – tapte det første partiet søndag. Carlsen slo oppgitt ut med armene da han skjønte at han hadde oversett noe.

Også i det andre partiet – nå med svarte brikker – fikk Nakamura et overtak. Amerikaneren tok en laaaang tenkepause ved trekk 22 før han plutselig valgte trekkgjentakelse og remis.

– Wow. WoW ... Wow. Det er skandale. Det er så mangel på ambisjoner, fastslår Jon Ludvig Hammer på TV 2-sendingen.

– Hvorfor slår han seg i hodet? Visste han ikke at det var trekkgjentakelse? Selvfølgelig visste han det, sier Hammer, og mener at det var en risikofri stilling for Nakamura.

Hammer tolket det som at amerikaneren bare ville sikre inn tre siste partiene – etter å ha vunnet det første. I parti tre hadde Nakamura hvite brikker, men Carlsen tilrev seg overtaket.

– Nakamuras strategi om å prøve å få remiser i resten av partiene, ser ut til å gå skeis, fastslår Hammer.

– Det går ikke an å bare sikre inn remiser mot Magnus Carlsen. Da må du bruke de mulighetene du får, sier hans kollega Maud Rødsmoen.

Plutselig ga Nakamura opp parti tre – og dermed kunne Carlsen sikre turneringsseieren med minst remis i det fjerde og siste partiet. Der hadde han full kontroll og vant attpåtil partiet. Dermed vant han begge dager av finalen.

Førstepremien er på 250.000 kroner.

