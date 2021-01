Smørblid Kalla etter corona-comebacket: – Det har vært følelsesladet

LAHTI (VG) Charlotte Kalla slo tilbake i verdenscupsammenheng med to sterke renn i Lahti, og ønskes velkommen tilbake i sirkuset av Therese Johaug.

TILBAKE IGJEN: Både Therese Johaug og Charlotte Kalla var tilbake i verdenscupen i Lahti denne helgen, etter avbrudd av ulike årsaker. Foto: Terje Pedersen / NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det føles kjempebra å være tilbake, jeg har fått være litt i smertesonen et par dager her, og det har bygget mye trygghet. Det blir utrolig spennende videre, og jeg har dannet et grunnlag jeg kan bygge på, sier Kalla til VG etter sin stafett-etappe.

Norge vant til slutt overlegent foran nettopp Sverige, og rundt konkurransen har det vært en aldri så liten «ordkrig» om hvem som er favoritt i VM. Ingen av landene vil ha på seg favorittstempelet, men med superveteranen Kalla tilbake, blir Sverige ytterligere styrket.

Det var aldri sikkert at hun kom til å melde seg på i kampen om en VM-plass. I november fikk Kalla coronaviruset, og vi vet foreløpig lite om hvilke senskader dette har på lungene og hvordan rehabiliteringen vil være under større belastning.

Les også Kalla nærmer seg VM-formen: – Følte meg som 14

Treneren Magnus Ingesson har uttalt til Expressen at Kalla ikke kan trene under like stor belastning som før, men Kalla viste at formen var på vei tilbake med seier i to nasjonale renn i Östersund like over nyttår.

– Det har vært en tålmodighetsprøve, men også en utfordring. Jeg liker utfordringer, men dette har vært litt mer enn det vanlige. Det har definitivt vært følelsesladet, sier Kalla.

– Hvilke følelser er det snakk om da?

– Jeg tror ikke jeg vil gå inn på det. Jeg har forsøkt å ha et kort perspektiv og ta en dag om gangen.

Kalla fikk for et par siden mye oppmerksomhet for sin muskuløse kropp:

Kalla gikk inn til syvendeplass på lørdagens 15-kilometer med skibytte - og var strålende fornøyd med det - og holdt svenskene inne i stafettkampen med sin førsteetappe søndag.

Etter verdenscupcomebacket fikk hun gratulasjoner av blant andre Therese Johaug, som ikke legger skjul på at det er fint å få sin gamle erkerival tilbake på startstreken. Kalla og Johaug har en årrekke vært blant de argeste rivalene på distanserenn i verdenscupsirkuset.

– Det er utrolig moro å ha henne tilbake igjen, hun har vært syv og hatt mange nedturer. Det er moro å se at kommer tilbake og lykkes, og at hun føler at kroppen fungerer, sier Johaug.

SEIERSVANTE: Therese Johaug og Charlotte Kalla har dominert en årrekke - her sammen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen på seierspallen i Falun-VM for seks år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert Publisert: 25. januar 2021 23:55