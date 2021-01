Treningssentrene sliter: – Vi taper penger på å holde åpent

For ti år siden åpnet treningsgründerne bak Barry's og Itrain hvert sitt nye konsept i Bergen. Jubileumsåret gikk ikke som planlagt.

Kim Krossøy var en av de heldige som fikk plass på en av dagens treningsøkter på Barry's Fana. Foto: Eirik Brekke

Rødmørk belysning og klubbmusikk på full guffe fyller treningssalen hos Barry's Fana.

Instruktøren Hannah Gibbs Fristad har tatt plass i et hjørne, og 22 treningsivrige personer er spredt utover rommet. Halvparten av dem på tredemøllen, resten tar planken på gulvet. Alle med to meters avstand.

Hele treningssenteret kjører på halvert kapasitet.

– Man går jo og tenker: Vi har ikke råd og vi må stramme inn der vi kan. Rent økonomisk taper vi penger på å holde åpent, men vi ønsker jo å gi kundene et tilbud og å ha flest mulig i jobb, sier Linn Herland, medeier i Barry's Norway.

– Det verste er usikkerheten. Ingen vet hva som skjer om to uker, sier Linn Herland. Foto: Eirik Brekke

Feirer 10 år

Det er nå ti år siden det første Barry's-studioet åpnet opp i Nonnesetergaten i Bergen.

Herland og ektemannen Tage Flugeim hadde vært på ferie i California, der de oppdaget konseptet som de tok med seg til Norge. I dag har de tre studio på Østlandet og to i Bergen.

– Det er stor stas. Jeg skjønner ikke at det har gått ti år allerede, sier Herland med et smil.

Personer på gruppetreninger hos Barry's må holde minst to meters avstand. Foto: Eirik Brekke

Samtidig legger hun ikke skjul på at jubileumsåret ikke er helt det hun hadde håpet på.

To tredjedeler av Barrys ansatte i Norge er for tiden ute i permisjon, inkludert Herland selv som er 80 prosent permittert.

I 2020 ble omsetningen 34 millioner mindre enn forventet, rundt 40 prosent av budsjettet, forteller hun.

– Vi har kun klart å kutte rundt 15 millioner. Det sier seg selv at det ikke er en sunn drift.

46 prosent frykter konkurs

I Virkes medlemsundersøkelse fra 15. januar oppgir 46 prosent av treningssentrene at det er reell risiko for at de går konkurs som følge av koronapandemien.

En tredjedel har holdt stengt siden 4. januar i år, en tredjedel har reduserte åpningstider og en tredjedel er åpent som vanlig, viser undersøkelsen.

Kjetil Larsen er styreleder i Virke Trening. Foto: Virke Trening

– Nå må treningssentrene bli prioritert fremover. Vi godtar restriksjoner på driften, men synes det er for hardt at de må stenge ned helt, slik de for tiden er på Østlandet, sier styreleder i Virke Trening, Kjetil Larsen.

Fakta Virkes medlemsundersøkelse Virke Trening organiserer 400 treningssentre med over 600 000 medlemmer (Virke Trening, 2020).

I Virkes medlemsundersøkelse fra 15. januar oppgir 46 % av treningssentrene at det er reell risiko for at de går konkurs som følge av koronapandemien.

Virkes undersøkelser fra oktober 2020 viser at i den første fasen av pandemien (fra april til gjenåpning i juni) mistet små og mellomstore aktører mellom 15 og 25 prosent av medlemsmassen. Store aktører mistet om lag 4 prosent av medlemsmassen. I snitt 15 prosent.

Ved utgangen av september hadde sentrene 10 prosent færre aktive medlemmer sammenliknet med før pandemiens utbrudd.

Virke har ikke gjennomført en ny telling etter siste nedstenging i januar. Les mer

Larsen sier han også er bekymret for folkehelsen i landet, og viser til en tidligere medlemsundersøkelse fra Virke i oktober i fjor. Kun 17 prosent svarte at de var tilbake på samme aktivitetsnivå som før pandemien.

– Treningssentrene er en viktig arena for å drive med fysisk aktivitet, særlig nå om vinteren hvor det er glatt og kaldt ute, sier han.

– Det har vært en ganske tøff opplevelse, sier Øyvind von Streng-Alfheim. Her står han inne på Itrains treningsstudio på Danmarks plass. Foto: Eirik Brekke

Halvert omsetning

I likhet med Barry's, har også Itrain jubileum i år. De var et av Norges første døgnåpne nøkkelgym da de åpnet opp i Bergen for ti år siden.

– Hele bransjen er nede for telling, og vi er blant dem som virkelig har fått kjenne på det. Spesielt da vi måtte stenge i november, sier eier og daglig leder Øyvind von Streng-Alfheim.

Sammenliknet med samme tid i fjor, er rundt 22 prosent av medlemmene borte.

Han forteller at han måtte kutte 2,5 årsverk, ett av dem er hans eget. Og før korona var forventet omsetning i fjor på rundt 10 millioner, på grunn av korona ble det halvert til fem.

– For å få dette til å gå rundt fremover må vi drive på dugnad, sier han.

Instruktør Hannah Gibbs Fristad hos Barry's trener for tiden rundt halvparten så mange som hun pleier på grunn av koronarestriksjoner. Foto: Eirik Brekke

– Står ikke på treningsviljen

Begge treningsgründerne er likevel optimistiske til tross for nedgangstider.

– Slik vi er rigget nå, så klarer vi oss gjennom dette. Men det blir ingen feiring foreløpig. Vi får håpe vaksineringen har kommet skikkelig i gang i juni, sier von Streng-Alfheim håpefullt.

– Vi hadde heldigvis en sunn drift før nedstengingen, og vi ser at det ikke står på treningsviljen til kundene våre. Forrige uke hadde vi 200 på venteliste som dessverre ikke fikk plass, sier Herland i Barry's.