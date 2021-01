Leicester til topps i Premier League – slo Chelsea komfortabelt

(Leicester-Chelsea 2–0) Brendan Rodgers menn hadde få problemer mot Chelsea og tok sin tredje strake seier i ligaen. Nå topper revene Premier League.

Leicester har også en svært pen statistikk mot Chelsea. Etter tirsdagens seier har de ikke tapt på de seks siste ligakampene mot London-klubben

Chelsea sliter med å holde nullen på bortebane under Frank Lampard. I bare fem av 29 kamper på fremmed gress har smultringen forblitt hel og rund. Mot Leicester kom første smell allerede etter syv minutter.

Leicester dominerte på King Power Stadium og klatret til toppen av Premier League med tre nye poeng. «The Foxes» har riktignok én kamp mer spilt enn serietoer Manchester United, som ligger ett poeng bak.

– Det høres fint ut, gjør det ikke? smiler James Maddison på spørsmål om tabellsituasjonen.

– Det varer sikkert bare i 24 timer, men det gir oss mental styrke. Vi har jobbet hardt og det er en stor prestasjon av oss, fortsetter han.

Da Leicester vant ligaen i 2015/16 hadde de 39 poeng etter halvspilt serie. I år har de 38 poeng etter like mange kamper.

Årets poengfangst (29) etter 19 kamper er den nest verste siden Roman Abramovich kjøpte Chelsea i 2003. Bare i 2015/16 hadde London-klubben færre poeng (20) på denne tiden av sesongen.

Lampard forstår at det stilles spørsmål rundt hans fremtid i klubben.

– Det ble mer intenst rundt meg for en stund siden. Det er høye forventninger i denne klubben. Når vi presterer som dette er det normalt at folk stiller spørsmål. Det er ikke min avgjørelse. Noen ting er utenfor min kontroll. Det kan ikke jeg svare på, sier manageren til Sky Sports.

Lampard hadde ingen problemer med å innrømme at det var et fortjent tap.

– Vi ble slått av et bedre lag. Jeg er bekymret. Vi skal være bedre enn dette, og vi er ikke der vi vil være. Jeg har ikke noe imot spillerne i garderoben, men det er en stor lærepenge for noen av spillerne, forteller han.

Hjemmelaget åpnet med et smell, da Wilfred Ndidi banket inn kveldens første tidlig i kampen. Harvey Barnes bommet på ballen, men bak ham sto midtbanespilleren klar og sendte ballen via stolpen og i mål.

Fem minutter før pause jublet Chelsea for straffe. Men etter en tur innom VAR-rommet kom dommeren frem til at Christian Pulisic hadde blitt felt like utenfor – og ikke innenfor – 16-meteren.

Vondt ble til verre for gjestene da Leicester doblet ledelsen drøye minuttet etter straffesituasjonen. Marc Albrighton prøvde nok egentlig å finne Jamie Vardy, men nok en gang hadde hjemmelaget flere spillere i riktig posisjon. Bak Vardy lusket Maddison, som sikkert doblet ledelsen alene med keeper.

For første gang i karrieren har Maddison scoret mål i tre strake ligakamper.

Leicester hadde flere store sjanser til å øke ledelsen etter pause, men enten av Edouard Mendy for god eller avslutningene for svake.

Timo Werner kom inn én halvtime før full tid, og trodde han hadde redusert like før slutt. Nok en gang spolerte VAR festen for Chelsea – bildene viste at spissen hadde vært i offside da frisparket ble slått.

Ifølge Opta er det bare Newcastle (52) som har sluppet inn flere mål på bortebane siden starten av forrige sesong enn Chelsea (50).

I neste serierunde tar Chelsea imot Wolves. Leicester skal møte Everton i Liverpool.