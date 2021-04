Støre krever ny vurdering: – Jeg er oppriktig bekymret

GRORUD (VG) Nesten 50.000 norske fotballspillere har ikke spilt en kamp siden 2019 og får fortsatt ikke trene fotball med kontakt. Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet ber nå regjeringen gjøre en ny vurdering av situasjonen til breddefotballen på seniornivå.

BARE ØVELSER: For Mathias Stær-Jensen og Camilla Skjødt Johansen har det stort sett bare vært fysisk trening og pasningsøvelser siden 2019. Nå ber Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet regjeringen om en ny vurdering av senior breddefotball. Foto: Terje Bringedal

– Jeg er oppriktig bekymret for norsk idrett, sier Ap-lederen til VG. Arbeiderpartiet vil ha en redningsplan for idretten etter pandemien.

I Stortinget har partiet skriftlig utfordret helseminister Bent Høie angående den fortsatte nedstengingen.

– Gjør en ny vurdering, ber Gahr Støre.

Tirsdag besøkte han Grorud i Obos-ligaen. Her får A-laget nå trene og spille treningskamper mens de tre øvrige seniorlagene fortsatt ikke får trene fotball på treningsfeltet nordøst i hovedstaden.

Norges Fotballforbund mener det er feil. I en rapport viser forbundet til at 150.000 kamper i barne- og ungdomsfotballen i 2020 førte til kun et kjent smittetilfelle. Ifølge NFF var til sammen 577.000 spillere og kampverter involvert.

– Vår rapport viser at en gjenåpning av ordinær utendørs trening i breddefotballen kan gjennomføres uten vesentlig påvirkning på smittetrykket i samfunnet, konkluderte NFF-utvalget ledet av professor og mikrobiolog Ørjan Olsvik i februar.

Fylkesordfører for Ap i Trøndelag, Tore O. Sandvik, er fotballpappa til to i Byåsen IL.

– Det er helt uforståelig at bredde senior ikke får trene med kontakt. Det finnes ikke noe rasjonelt bak det så lenge helsemyndighetene har sagt at de ikke er redd for selve fotballaktiviteten. Denne passiviteten rammer både den fysiske og psykiske helsen til en hel generasjon, mener Sandvik.

– Det må ikke gå en dag for lenge før det kan starte igjen, sier Jonas Gahr Støre.

I regjeringens plan for gradvis gjenåpning – presentert 7. april – står det at helsemyndighetene innen midten av april skal foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten. Helse og omsorgsdepartementet har ikke svart på VGs henvendelse, men kulturminister Abid Raja skriver i en e-post:

«Det er ikke av vond vilje breddeidretten er holdt igjen, det er på grunn av behovet for å holde smitten nede. Jeg føler sterkt med alle som driver med breddeidrett og har vært stengt ned sammenhengende i 13 måneder. De har ofret mye, og jeg håper inderlig at vi snarlig kommer dit at også denne gruppen kan komme i gang for fullt. De har tapt mye, ofret mye, og jeg vet at de brenner etter å komme i gang. Og jeg håper de vil strømme tilbake til sine idretter straks det åpnes opp for det.».

Raja opplyser at det jobbes videre med hvilke tiltak som skal gjennomføres på hvert enkelt trinn i gjenåpningsplanen.

Jonas Gahr Støre er «veldig, veldig urolig» for frafallet idretten. Grorud opplyser at de allerede har mistet to tredjedeler av de aller yngste som spilte fotball i 2019. Norges Fotballforbund frykter at frafallet i bredde senior kan bli på 30 prosent.

Det betyr i tilfelle at bortimot 15.000 spillere slutter med fotball nedover fra nivå 4 for menn og nivå 3 for kvinner.

PÅ BALLEN: Jonas Gahr Støre vil ha en redningsplan for norsk idrett etter pandemien. Ap-lederen er bekymret for frafallet. Foto: Terje Bringedal

– Frafallet i idretten gjør meg dypt bekymret og vi må gjøre en nasjonal jobb for å begrense dette mest mulig. Spille norske idrettslag gode – for å stjele et Eggen-bilde, sier Støre.

Han mener den statlige støtten til idretten må styrkes etter pandemien.

– Vår plan er godt forankret i nytt partiprogram. 400 millioner kroner mer til idrettslag og frivillighet gjennom momskompensasjon, mer tid og penger til å følge opp medlemmer. En egen anleggspakke for å sikre gode treningsanlegg. Og mer gratis utlån av utstyr, sier Jonas Gahr Støre.

På Grorud møter Arbeiderpartiets statsministerkandidat Mathias Stær-Jensen (19) og Camilla Skjødt Johansen (24). Begge skulle spilt seniorkamper på nivå 4 i fjor. Men de har nå ikke spilt en seriekamp på 18 måneder.

– Det er veldig kjipt. Jeg satser ikke, men det er gøy å trene fotball. Jeg har mistet den biten og det sosiale, sier Johansen som spiller i Heming, er trener i Ready og arbeider som markedssjef i Grorud. Hun mener nedstengingen av senior bredde «ikke gir mening».

Stær-Jensen trener med A-troppen til Grorud. I rekruttlaget han rykket opp med til 3. divisjon har flere forsvunnet.

– Flere av dem jeg rykket opp med har falt ut. Det skjer også uten corona for folk i 19-årsalderen. Men mange hadde ønsket seg en helt annen avslutning, sier Mathias Stær-Jensen.

Rettelse: Det sto i en tidligere versjon at Mathias Stær-Jensen er tatt opp til A-stallen til Grorud. Han er ikke formelt en del av A-laget, men har trent med dem. Dette ble presisert 21. april 2021, klokken 15.22.

