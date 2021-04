Erling Braut Haaland endte måltørken med viktig dobbel

(Borussia Dortmund - Werder Bremen 4–1) Erling Braut Haaland (20) hadde ingen intensjoner om å forlenge måltørken til åtte kamper.

– Det er en god følelse og en viktig seier, vi kommer nærmere og nærmere nå. Det sugde selvfølgelig (å ikke score), men nå er minuttene nullstilt og jeg har seksti minutter uten scoring, så jeg må score snart igjen, sier Haaland til Bundesliga-rettighetshaveren.

Haalands lengste måltørke i seniorkarrieren tok slutt etter en drøy halvtime, på stillingen 1–1. Marco Reus ble felt av Kevin Möhwald i feltet, straffen var udiskutabel.

Bremen-målvakt Jiri Pavlenka kastet seg feil vei og Haaland banket ballen i det motsatte hjørnet.

Feiringen bar mer preg av lettelse enn glede, og man kunne nærmest se at kiloene ble løftet av hans skuldre - etter ti timer og et drøyt kvarter uten mål for både klubb- og landslag.

– Det ser ut som han blir 100 kilo lettere, kommenterte tidligere Bremen-stopper Rune Bratseth i pausen hos VSport.

10 TIMER OG 19 MINUTTER: Etter mer enn ti timer uten scoring satt den endelig for herr Haaland. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / POOL / EPA POOL

Ketsjup

Bare fem minutter senere snek han seg inn på bakre stolpe og da Bremen-forsvaret spilte seg helt ut i stort overtall. Helt alene kunne Haaland dytte ballen over streken og sementere ketsjup-effekten.

Han holdt på å fullbyrde et mesterlig hat trick i første omgang, men kom akkurat ikke tidsnok til å ekspedere Giovani Reynas innlegg i mål.

– Vi var ikke bekymret i det hele tatt, fordi det var bare et spørsmål om tid, sier Reyna til rettighetshaveren.

Det var jærbuens 50. og 51. mål i Dortmund-trøya i alle turneringer på bare 54 kamper.

Scoringene kom også på best tenkelig tidspunkt. Bremen tok tidlig ledelsen da Milot Rashica lurte offsidefellen og banken ballen inn fra spiss vinkel etter et snaut kvarter.

Dortmund fortsatte å dominere kampen og fikk betalt ikke altfor lenge etter. Mateu Morey fant amerikanske Giovani Reyna like utenfor feltet, og unggutten banket ballen i mål på utsøkt vis – før Haaland-showet begynte.

MÅLMONSTERET ER TILBAKE: Erling Braut Haaland slipper jubelen løs etter sitt andre mål mot Werder Bremen. Foto: LEON KUEGELER / POOL

Snytt for hat trick

Haaland fortsatte jakten på hat trick etter sidebyttet og var heller ikke langt unna. Først ble han spilt gjennom alene med Pavlenka av Reyna, men klarte akkurat ikke å lure ballen med seg rundt målvakten.

Så «drylte han te» etter et lekkert veggspill med kaptein Marco Reus, men den kanonharde avslutningen gikk like over mål.

Til slutt stanget han ballen i mål etter et frispark fra Reus, men han ble korrekt avvinket for offside.

– Vi er naturligvis veldig glade for at Erling er tilbake på scoringslisten, hans bidrag var veldig viktig for oss, sier trener Edin Terzic til VSport.

Werder Bremen fikk et par gratissjanser fra etter hvert litt for gjestfrie verter, men klarte ikke å utnytte dem. Dermed kunne Mats Hummels fjerne enhver tvil da stanget ballen over streken etter en corner.

Det betyr tre uhyre viktige poeng for Haaland og co., som utnytter tapene til Champions League-rivalene Eintracht Frankfurt og Wolfsburg.

Nå skiller bare fire poeng opp til topp fire. Med Haaland tilbake i scoringsform er det slett ingen umulighet.