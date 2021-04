Hareide fyrer løs mot Real Madrid-presidenten: – Så forkastelig som det går an å bli

TRONDHEIM (VG) Åge Hareide (67) besøkte storstuen hans i 2015 som Malmö-trener. Det er akkurat slike anledninger Real Madrid-president Florentino Pérez (74) vil til livs.

REAGERER: Åge Hareide satte liten pris på Real Madrid-president Florentino Pérez’ uttalelser om Super League. Foto: VG/REUTERS

Publisert Publisert Nå nettopp

8. desember 2015: Åge Hareide leder Malmö i Champions League for siste gang. Det ender i et ydmykende 0–8-tap borte mot Real Madrid på Santiago Bernabéu.

20. april 2021: Pérez presenterer seg som president for Super League og forsvarer planene på Spanias mest populære TV-program om fotball, «El Chiringuito».

– Vi må øke inntektene ved å spille kamper mellom større lag.

– Hva er det hele verden ber om? Kamper mellom de store. Det er det som gir penger.

– Han vil ikke ha det fellesskapet som fotballen virkelig er, sier Hareide til VG om Florentino Pérez. VG møter ham utenfor Brakka på Lerkendal etter en vindfull treningsøkt på «lillebanen», et steinkast unna Rosenborgs hjemmebane.

I MADRID: Åge Hareide takker Malmö-fansen på Santiago Bernabéu den 8. desember 2015. Foto: Daniel Ochoa de Olza / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg synes det er så forkastelig som det går an å bli. Det kommer fra en spanjol som har fått Real Madrid inn med morsmelken. Når jeg vet at det sitter amerikanere og kinesere og eier noen av de andre klubbene, så kan jeg på en måte forstå det. Men når det kommer fra en som er vokst opp med stolte fotballtradisjoner, tenker jeg at grådigheten har tatt overhånd, sier Hareide og fortsetter:

– Da har du mistet den ekte følelsen som fotball handler om, å vinne kamper, å få poeng nok, å være best i ligaen, å være best i Europa. Alt det der forsvinner. Jeg kan skjønne at amerikanerne og kineserne ikke tenker sånn. De tenker penger. De har ikke noe forhold til fotball, men det har spanjolene. Da kan de ikke ligge i førersetet.

Real Madrids presseavdeling er orientert om Hareides uttalelser og opplyser til VG at Florentino Pérez for øyeblikket ikke ønsker å gjøre flere intervjuer om Super League.

Det ble ikke noe av Super League for denne gang. Hareide hyller de tyske klubbene Bayern München og Borussia Dortmund for å ha stått «edelt» opp mot planene som ble underskrevet av 12 europeiske toppklubber, inkludert de seks største i England, som trakk seg ut igjen etter massive protester fra fansen.

For selv om Champions League virker fjernt der han sitter og småfryser utenfor Brakka, og at det er 14 år siden klubbens ellevte og hittil siste gruppespill i turneringen, så er drømmen uendelig mye bedre enn en tilværelse med en lukket superliga for de rikeste.

– I fotballen er de rikeste nesten alltid best, men ikke alltid, og da må det være plass til klubber fra mindre nasjoner til å komme inn, kjenne på det og ikke minst tjene penger. Toppklubbene i Norge trenger å være ute i Europa for å tjene pengene som kan gi en sikkerhet til våre arbeidstakere. Det er viktig for den norske fotballindustrien at vi kan være med på det, sier Hareide.

Les også Henriksen kan være ferdig på landslaget: – Rosenborg er mitt fokus

Han synes riktignok ikke noe om «nye Champions League», som utvides fra 32 til 36 lag og gir plass til blant annet de to best rangerte klubbene i Europa som ikke klarte å kvalifisere seg.

– Jeg synes UEFA lager planer som gjør det vanskeligere og vanskeligere for de små nasjonene å komme seg inn i et sluttspill som gir ganske mange kroner. Det er vel intensjonen også, at de kronene skal tilfalle de med allerede store lommebøker. Det synes jeg er synd, sier Hareide og konkluderer:

– Krydderet som har vært i fotballens verden, er at klubber fra de små nasjonene har hatt en sjans til å komme inn og kjenne på det. Rosenborg fikk det og det var ekstremt viktig for norsk fotball. Det er med på å løfte Norges anseelse.

Publisert Publisert: 28. april 2021 17:25