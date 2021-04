Landslagstrener om OL: – Vi burde stått først i vaksinekøen

LAMBERTSETER (VG) Brytelandslagets trener Fritz Aanes (42) mener de norske OL-kandidatene for lengst burde blitt vaksinert mot coronaviruset av hensyn til folkehelsen – og som forsikring for at befolkningen vil få noe å glede seg over under sommerlekene i Tokyo.

VAKSINEKRITISK: Brytelandslagets mangeårige trener Fritz Aanes etter en av mange økter i Lambertseter bryteklubbs lokaler foran den avgjørende OL-kvalifiseringen i Sofia i begynnelsen av neste måned. Foto: Øystein Jarlsbo

– Jeg mener vi burde stått først i køen, konkluderer Fritz Aanes på spørsmål om smittetilfellene brytelandslaget ble rammet av rett foran den første OL-kvalifiseringen i Ungarn i mars og smittevernforberedelsene på hjemmebane til den siste og avgjørende i Bulgaria 6. til 9. mai.

I et intervju 28. mars uttalte Norges toppidrettssjef Tore Øvrebø til VG at det ikke vil være aktuelt for cirka 90 norske OL-utøvere å gjøre annet enn å følge norske myndigheters vaksinasjonsstrategi. Utøverne og lederne som hans Olympiatoppen tar ut til sommerlekene i Tokyo vil ikke «snike i køen».

Brytelandslagets trener kunne på sin side ønsket at toppidrettssjefen hadde inntatt en holdning som støtter hans syn.

– Jeg synes han i større grad burde tatt hensyn til sine ansatte, toppidrettsutøverne, og jobbet for deres sak. Vaksine, sier Fritz Aanes.

Konfrontert med uttalelsene til brytelandslagets trener nå, svarer toppidrettssjef Tore Øvrebø blant annet slik: «Vår holdning har hele tiden vært at Olympiatoppen, som alle andre, må følge myndighetenes vaksineprogram, og at vi er klare for å diskutere vaksinering av OL og Paralympics-utøverne når tiden er riktig.»

Han fortsetter:

– Jo lenger ut i vaksineprogrammet myndighetene kommer, dess mer aktuelt vil det være å starte en dialog om dette. Som toppidrettssjef har jeg et håp om at vaksinesituasjonen i Norge vil gjøre det mulig å vaksinere OL- og Paralympics-troppene i god tid før lekene, men foran det håpet ligger en respekt og forståelse for myndighetenes vurderinger, sier Øvrebø.

Han sier videre at risikoen fremover for å bli smittet vurderes som størst i forbindelse med konkurranser og kvalifisering til lekene.

– Jeg er bekymret for utøvernes forberedelser til Tokyo, og kjenner på den uroen de opplever både sportslig og helsemessig. De gjeldende reglene for reisekarantene utgjør også en betydelig ulempe; utøverne er helt avhengige av å trene og konkurrere i utlandet i denne perioden. Vi i Olympiatoppen skal gjøre det vi kan for å hjelpe dem til trygge forberedelser før, og en trygg gjennomføring, av lekene, sier Øvrebø.

Konfrontert med om han har prøvd å ta vaksinespørsmålet med dem som bestemmer i norsk idrett, i form av «kan vi få vaksine nå?», svarer Fritz Aanes nei.

– Det er et politisk spørsmål som de må styre. Men jeg mener at vi burde vært prioritert, sier Fritz Aanes.

– Det er ikke så mange som tør si det?

– Nei, jeg mener jo det med tanke på – ja, vi sniker kanskje i køen, men man må også huske på gleden og det idretten gir tilbake i et OL. For eksempel til menneskene, ved psykisk helse, å holde seg i form, sykedager og inspirasjon som idrettsutøverne gir gjennom TV-en til folk som sitter hjemme, svarer Fritz Aanes - som selv deltok som utøver i to OL (2000 og 2004).

Fritz Aanes, hans landslagstrenerkollega Eren Gjægtvik og lagets fysioterapeut Jakob V Larsen Jørgenvåg testet samtidig som landslagsbryterne Oskar Marvik og Felix Baldauf positivt for covid-19 helt mot slutten av en lengre treningsleir i Ungarn i midten av mars, bare fire dager før de norske herrenes første kamper i den europeiske OL-kvalifiseringen i Budapest 20. mars.

CORONAKORRIDOR: Fritz Aanes, trener Eren Gjægtvig, Felix Baldauf og Jakob V Larsen Jørgenvåg ble isolert i et hotell i Budapest i 10 dager etter at de fikk påvist smitte i midten av mars. Foto: Privat

Alle ble umiddelbart fraktet i ungarske myndigheters «smittebil» fra treningsleirstedet en time utenfor Budapest og inn til isolasjon i et hotell i Ungarns hovedstad. Stig-André Berge, Morten Thoresen og Per Anders Kure testet negativt og gikk på matten, men røk straks ut av turneringen. Det samme gjaldt de norske kvinnene Grace Bullen - som ble covid-19-syk i november i fjor - og Iselin Solheim.

– Først ble jeg bekymret for de av bryterne som ikke hadde testet positivt. For at de skulle gjøre det rett for konkurransen. Men jeg skjønte også at «der gikk toget» da de ble stående igjen uten optimal oppladning de siste dagene inn mot den, sier Fritz Aanes med tanke på at de ikke-smittede bryterne med ett var blottet for støtteapparatet sitt og måtte klare seg på egenhånd.

Han beskriver egne symptomer som «en medium influensa», bortsett fra at feberen hans ikke steg fra normalt nivå – selv om han hadde følelsen av å ha høy feber. Han lå og svettet under dyna i to dager.

– Det verste var likevel det psykiske, i og med at du har lest og hørt om så mange skrekkhistorier i media. Det ligger en liten frykt der, forteller Fritz Aanes.

Han sier at symptom- og sykdomsbildet hos alle de norske utøverne og personene i støtteapparatet var noenlunde likt.

Fritz Aanes er klar på at målet om å kvalifisere to av fem herrebrytere til Tokyo-OL om drøyt tre måneder står fast. En sjanse gjenstår. Den såkalte verdenskvalifiseringen i Sofia om tre uker, der «uvante» motstandere fra Asia og Afrika venter - spesielt i de lavere vektklassene til OL-bronsevinner Stig-André Berge og europamester Morten Thoresen.

