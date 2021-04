Liverpool målløse på Anfield igjen – Real Madrid til semifinale nummer 30

(Liverpool – Real Madrid 0–0, sammenlagt 1–3) De trengte Anfield-magien igjen. Men på tribunen var det tomt og tyst – og Liverpool greier ikke lage spetakkel foran motstandermålet.

0–0 i onsdagens Champions League-kvartfinale var nok en målløs hjemmekamp i 2021 for Englands mestvinnende klubb i Europa, men holdt i massevis for å sende Real Madrid til sin 30. semfinale i den gjeveste europacupen. Med 3–1 å gå på fra første oppgjør i Madrid kunne Zinedine Zidanes lag først og fremst forsvare seg til avansement og semimøte med Chelsea.

Kongeklubben fra Madrid er dessuten i råsterk form, de løfter seg med motstanderkvaliteten, kommer rett fra El Clásico-triumf – og i tillegg slapp de altså å bli stilt overfor et fullsatt og blodtørstig Anfield.

Her har Helenio Herreras forsvarsfotball blitt revet i filler, grekere blitt skutt tilbake til antikken med strak Gerrard-vrist, baller er brølt over målstreken og selv Lionel Messi blitt nøytralisert.

Ingenting skulle være umulig på en europeisk kveldskamp på Anfield, men onsdag kveld var arenaen tom som Jesu grav på påskedagen, og coronaen rappet urkraften som har vist seg som mer enn en myte i snart 60 år.

BOMMET IGJEN: Mohamed Salah brenner den ene av sine to store sjanser mot Real Madrid i Champions League-kvartfinalen. Lagkamerat Gini Wijnaldum ser på, mens Casemiro prøver å blokkere. Foto: AP

– Vi må lage en god atmosfære på banen i stedet, forsøkte Liverpool-trener Jürgen Klopp seg før kampen.

Sadio Mané prøvde på det. Senegaleseren var som geparden på savannen innledningsvis og spilte perfekt opp Mohamed Salah etter to minutter. Salah kunne gitt laget alt de trengte, men Liverpool-toppscorerens avslutning gikk rett i Thibaut Courtois venstre ben, og den belgiske giganten skulle stå i veien for flere forsøk da Liverpool jaktet scoringene de måtte ha.

James Milner var neste som ble nektet av Real Madrid-keeperen, Firmino traff samme mann på sin sjanse rett etter pause, og rett før hadde Salah og Gini Wijnaldum blåst hver sin gode mulighet over mål. Syv av ni Anfield-kamper dette året har endt uten Liverpool-scoringer, under ett år etter at Klopps mesterlag gikk fra rekord til rekord i 2020.

HISSIG STEMNING: Real Madrids midtbanetøffing Casemiro både fikk og tok smeller på Anfield. Her i «disputt» med Liverpool-back Andrew Robertson. Trener Jürgen Klopp til høyre. Foto: Peter Byrne / PA Wire