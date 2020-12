Klopp vil ikke tvinge Salah til å bli: – Den eneste grunnen til å dra er været

Spekulasjonene har virret etter at Mohamed Salah uttalte seg kryptisk om fremtiden. Jürgen Klopp utelukker ingenting, men kommer samtidig med noen innvendinger.

FEIRING: Mohamed Salah og Jürgen Klopp i mai i fjor. Foto: Peter Byrne / PA Wire

– Den eneste grunnen til å forlate Liverpool for øyeblikket er været. Hvilke andre grunner kan det være? spør Klopp retorisk, ifølge blant andre The Guardian.

Det var etter intervjuet med spanske AS at spekulasjonene rundt Mohamed Salah skjøt fart.

Egypteren uttalte at han var «svært skuffet» over å ikke bære kapteinsbindet mot Midtjylland. Samtidig snakket han om fremtiden.

– Det er et vanskelig spørsmål, men akkurat nå kan jeg si at alt er i klubbens hender, sa Salah i det lengre intervjuet.

Jürgen Klopp ramser opp en rekke grunner til at Premier Leagues toppscorer bør bli værende i klubben.

– Dette er en av de største klubbene i verden. Vi betaler godt, kanskje ikke best i verden, men vi betaler godt. Vi har et fantastisk stadion med fremragende supportere, fans over hele verden og rød er den fineste fargen, sier tyskeren.

– Du kan ikke tvinge folk til å bli, men sånn er saken. Det handler om timing, det handler om riktig øyeblikk. Vi gjør endringer og henter inn spillere, og hvis en spiller vil dra, da kan vi sannsynligvis ikke holde ham igjen.

I intervjuet med AS sa Salah blant at «Barcelona og Real Madrid er store klubber, men at fokuset hans var å vinne titler med Liverpool».

– Da Mo svarte på det spørsmålet handlet det om at de klubbene kanskje var interesserte, og han utelukket det ikke, sier Klopp, som mener det ville vært unaturlig å utelukke å en gang spille i Spanias største klubber.

Mohamed Salahs kontrakt løper til sommeren 2023.

– Det eneste han sa var at fremtiden vil vise og at det er i klubbens hender. Det er hundre prosent sant og vi har samtaler om fremtiden. Alt er greit. Mo er en veldig viktig spiller for meg, mens denne saken ikke er så viktig.

Liverpool får besøk av West Brom dagen etter Boxing Day, før Newcastle venter i nord tre dager senere.