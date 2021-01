Helland mot RBK-exit etter møte med sjefen

GÅR MOT SLUTTEN: Pål-André Helland nærmer seg utgangsdøren på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold

Rosenborg og Pål André Helland (31) er enige om at det beste for begge parter er at han finner seg en ny klubb.

Det er essensen av det som kom frem under et møte mellom Helland og sportssjef Mikael Dorsin tirsdag, bekrefter Helland selv til VG.

– Vi ser litt på veien videre. Jeg kan ikke si noe mer på nåværende tidspunkt. Jeg er rolig og har to år igjen av kontrakten, det preger ikke hverdagen min, men vi snakket om det senest i går, sier RBK-vingen, som ikke virker å være i planene til Åge Hareide for 2021-sesongen.

– Jeg har lyst til å spille fotball. Hvis ikke treneren har planer om å bruke meg her, må jeg spille fotball en annen plass, fastslår han.

Mikael Dorsin er også åpen om hvilken vei det går for Helland.

– I den alderen tenker han kanskje at han vil gjøre noe nytt, og vi tenker også kanskje at det er på tide, sier han til VG.

31-åringen har levert 65 mål og 54 målgivende pasninger på 222 kamper for Rosenborg, der han har vunnet seks ligagull og fire cupgull.

Nå er han åpen for det meste, både i inn- og utland. I Norge bør det ikke være noe stort problem å finne seg en arbeidsgiver: De aller fleste toppklubbene i Eliteserien er ute etter en eller flere kantspillere.

VG vet at en kantspiller er høyt oppe på ønskelisten til både Bodø/Glimt, Vålerenga, Odd, Viking og Brann.

Publisert Publisert: 6. januar 2021 11:46 Oppdatert: 6. januar 2021 12:02