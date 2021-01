Granerud forbannet etter at Hoppuka-ledelsen røk: – Det er bare teit

Halvor Egner Granerud (24) har ikke vært dårligere enn nummer ni i en enkeltomgang denne sesongen. I jakten på Hoppuka-seier kom plutselig sesongens bunnpunkt.

Halvor Egner Granerud var naturligvis skuffet etter å ha havnet bak i Hoppuka-sammendraget. Foto: LISI NIESNER / REUTERS

116,5 meter i den første omgangen gjorde at 24-åringen fra Asker nå er hele 20,6 poeng bak polske Kamil Stoch i sammendraget i Hoppuka før siste renn i Bischofshofen onsdag.

Der de 49 hopperne før ham hadde hatt forholdene på sin side, så snudde vinden da Granerud tok sats på hoppkanten.

Etter rennet var han kraftig irritert på værgudene, og spesielt at de polske hopperne, ifølge ham selv, har vært mye heldigere med forholdene gjennom hele Hoppuka.

– De har definitivt hatt mer flaks enn meg, sa han til TV 2 om forholdene.

– En dag å le av

Det overraskende fiaskohoppet i den første omgangen gjorde at Granerud var pent nødt til å levere et kanonhopp i finalomgangen for å ikke tape for mye terreng til Stoch og Dawid Kubacki i sammendraget.

Granerud svarte på tiltale og hoppet 127,5. Men igjen fikk de polske hopperne gode forhold, og Stoch klinte til med 130 meter. Dermed vant han rennet.

– Når jeg føler at forholdene har vært fordelaktig polakkene hele Hoppuka, så synes jeg det var fryktelig irriterende at de «gullet» en gang til, sa Granerud til TV 2.

20,6 poeng er mye å ta igjen i sammendraget. Samtidig er også Kubacki foran Granerud med 5,4 poeng. Askerbøringen har likevel langt på nær gitt opp å vinne Hoppuka sammenlagt.

– Jeg tror at om det er jevne forhold i Bischofshofen, så kan jeg hoppe inn på ham. Han hopper ikke så godt, men får gode resultater, mener Granerud som oppsummerte det tredje rennet i Hoppuka slik:

– Jeg føler hele dagen bare er en dag å smile og le av. Et prakteksempel på at vi driver med utendørsidrett. Det er ikke vits å analysere seg ihjel av hvorfor ting har blitt som det har blitt. Det er bare teit, liksom.

Halvor Egner Granerud la seg rett ned etter fiaskoen i rennet i Bergiselbakken. Foto: Geir Olsen, NTB

– Skuffet

På toppen av bakken sto landslagssjef Alexander Stöckl og var mildt sagt forbauset over det han fikk se av Granerud i den første omgangen.

– Hoppet var teknisk så å si likt som prøveomgangen. Det var litt mer luft inn mot siste delen, så var det helt stille, og da datt han bare ned. Det er litt på grunn av forhold, og så må jeg snakke med Halvor selv, sa Stöckl til TV 2 i pausen.

Granerud selv måtte haste seg av gårde mot toppen igjen fordi han måtte hoppe allerede som annenmann i finaleomgangen. Så dårlig tid hadde han hatt skiene måtte smøres oppe på toppen, og ikke i smøreboden.

– Vi må få ham opp så fort som mulig. Jeg er litt skuffet, ja, sa Stöckl.