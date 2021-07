Borch enkelt videre til semifinale: – Jobbeløp

TOKYO/OSLO (VG) Kjetil Borch (31) viste seg igjen fra en meget god side under søndagens kvartfinale og vant enkelt sitt heat.

Publisert Publisert I dag 04:50

Kjetil Borch (31) vant enkelt det innledende heatet på fredag og han viste igjen hvorfor han er blant de største medaljefavorittene i singelsculler i søndagens kvartfinale.

Der var det grekeren Stefanos Ntouskos som fulgte Borch nærmest, og som ved passering 1000 meter faktisk var et halvt sekund foran Borch. På de siste 1000 meterne var imidlertid Borch i en klasse for seg selv og rodde enkelt fra konkurrentene , før han roet noe ned på de siste meterne.

– Det var fint å skjære gjennom dem etter 1000-1250 meter og fullføre som jeg ville, sier Borch til NTB.

Borch kom i mål på tiden 7.10,97. Kun færøyske Sverri Nielsen, som representer Danmark, rodde raskere enn Borch i søndagens kvartfinaler. Nielsen kom inn på tiden 7.10,52.

31-åringen hadde stort sett god kontroll gjennom løpet.

– I dag var et typisk jobbeløp. Jeg hadde relativt lave skuldre. Jeg har jobbet en del med nettopp det. Holde skuldrene lave, holde spenningen under kontroll og kjøre mitt løp. Det har lite å si hva de andre gjør i løpet, sier Borch.

Landslagstrener Johan Flodin var godt fornøyd med det han fikk se.

– Dette var et løp med et løft på teknisk nivå, enda litt skarpere løp enn i forsøksheatet. Vi har sett for oss at han skal vokse i hvert løp, sier svensken til NTB.

ENKELT VIDERE: Kjetil Borch hadde få problemer med å vinne sitt kvartfinaleheat. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

De tre beste i hvert av de fire kvartfinaleheatene gikk videre til semifinalene.

Opprinnelig skulle roerne først ro kvartfinalen i singelsculler på mandag, men tyfonvarslet gjorde at den ble fremskyndet til søndag.

Semifinalen i singlesculler er satt opp på onsdag, klokken 04.18 norsk tid og sendes på Eurosport Norge og Discovery+. Finalen skal etter planen arrangeres fredag 01.45, norsk tid.

Les også Gråtkvalt Tufte etter OL-skuffelse: – Mitt ansvar

Borch deltok i OL i 2012 og 2016 i dobbeltsculler. I 2012 rodde han sammen med Nils Jakob Hoff og endte på syvendeplass, mens han tok bronse i 2016 sammen med Olaf Tufte. Borch har de siste årene etablert seg i verdenstoppen i singlesculler og vant både VM- og EM-gull i 2018.

Publisert Publisert: 25. juli 2021 04:50 Oppdatert: 25. juli 2021 07:26