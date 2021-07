Mol og Sørum OL-åpnet med seier: – En syretest for hjertet

TOKYO (VG)(Mol/Sørum - McHugh/Schumann 21–18, 18–21, 15–13) Den norske sandvolleyball-duoen imponerte ikke stort under OL-debuten, men klarte til slutt å vinne mot australierne.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Det at vi fikk en sånn her kamp i dag, som vi kan bygge videre på, er veldig viktig. Om det ser pent ut eller ikke spiller ingen rolle, sier Anders Mol til VG.

Det ble en overraskende start på kampen da de norske gullfavorittene Anders Mol og Christian Sørum, spilte jevnt med den australske duoen Chris McHugh og Damien Schumann som er ranket som nummer 47 i verden.

Men med gode blokker fra Mol og spektakulære legg fra Sørum vant den norske duoen det første settet 21–18.

– Det var utrolig spennende. Australia spilte sinnsykt bra, sier Sørum til VG.

Andre sett startet enda svakere av nordmennene, og de lå på et tidspunkt under med åtte poeng.

– En syretest for hjertet, beskriver trener Kåre Mol kampen som til VG og utdyper:

– Starten av det andre settet var jeg misfornøyd med, ellers spilte de en grei kamp. Men dette var usedvanlig stressende å se på.

Anders Mol var småfrustrert under en pause i det andre settet hvor han klagde litt på sanden.

– Det er mange store groper i sanden, men det skal guttene være vant til. Det er viktig at de bruker hver pause til å jevne ut gropene, sa TV Norge-kommentator Jan Kvalheim.

JEVN KAMP: Det ble en uhyre spennende thriller av en kamp mellom den norske duoen Mol og Sørum mot australierne McHugh og Schumann lørdag. Foto: PILAR OLIVARES / X00856

Men med en stor dose hederlig innsats og hardt arbeid klarte nordmennene å få ledelsen ned til to poeng, men tapte til slutt det andre settet 18–21.

– Australia holder Norge til tre sett. Jeg begynner å bli litt nervøs. Det var ikke dette jeg så for meg. De har klart å presse Norge til å gjøre feil her, sier Kvalheim.

Det tredje settet var uhyre jevnt, og lagene fulgte hverandre hele veien. Mol og Sørum fikk til slutt to matchballer å avgjøre det på, og vant kampen på det andre forsøket.

SEIER: Anders Mol og Christian Sørum klarte til slutt å slå den australske duoen i sin første kamp i OL. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Les også Dette kan vi forvente av Norge – tror på ni medaljer

Parene hadde aldri møttes i kamp før, men nordmennene var klare favoritter før start.

– Australia har mye data på oss, og vi har lite på de. Vi visste at de spiller et spill som ikke står oss så bra, og derfor er jeg veldig stolt over den innsatsen de gjør i dag, sier trener og pappa Mol til VG.

Den australske duoen er ranket som nummer 47 på den seneste verdensrankingen, som toppes av Mol og Sørum.

Fakta Mol og Sørums gruppe etter første kamp: 1: RUSSLAND Leshunov/Semenov – 2 poeng 2: NORGE Mol/Sørum – 2 poeng 3: AUSTRALIA McHugh/Schumann – 1 poeng 4: SPANIA Herrera/Gavira – 1 poeng Les mer

Neste kamp for den norske duoen er på mandag mot spanske Adrián Gavira og Pablo Herrera, som er ranket som nummer 20 i verden.

– I sandvolleyball er det utrolig jevnt, og det er så mange som kan spille bra på en god dag. Så vi må bare spille på vårt beste for å vinne, sier Sørum til VG.

Ingen nordmenn har tidligere vunnet OL-medalje i sandvolleyball. Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide fikk en 7.-plass i 1996. Vegard Høidalen og Jørre Kjemperud nådde åttedelsfinalen i 2000 og 2004. Og Martin Spinnangr og Tarjei Skarlund kom også til åttedelsfinalen, i 2012.

Publisert Publisert: 24. juli 2021 16:13 Oppdatert: 24. juli 2021 17:27