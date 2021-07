OL-drømmen knust etter «katastrofal feilvurdering»: – For en nedtur

Mathieu van der Poel (26) krasjlandet ut av OL-gullkampen. Det kan han takke seg selv for, mener hans egen landslagssjef.

Han var storfavoritten til å vinne terrengsykkelløpet, men det sa bom stopp for Mathieu van der Poel etter snaut ti minutter.

Alle andre hadde fått med seg at det kom et hopp på den første runden, men nederlenderen hevder på Twitter at han ikke visste at en rampe – som var til stede under besiktigelsen av løypen – ville fjernes før rittstart.

Dermed gikk det galt.

– Jeg sa det til ham 100 ganger i løpet av uken. Kanskje han har glemt det. For en nedtur, konstaterte landslagstrener Gerben De Knecht, ifølge Algemeen Dagblad.

Avisen beskriver det som en «katastrofal feilvurdering». I tillegg til landslagstreneren, mener lagkamerat Milan Vader at det ble gitt beskjed om at det ville bli et hopp.

– Kanskje det er litt irriterende å si det, men vi snakket om det. Mathieu sa til meg: «Alle hopper på det stedet». Jeg spurte: «Gjør ikke du det?». «Nei, jeg ruller ned planken», sa han. Da fortalte jeg at den ville bli fjernet, sier Vader til Telegraaf.

Van der Poel – som fortsatte å sykle en snau time etter fallet – tvitret fra sykehuset at han «ikke visste noen ting» om rampen. Han undersøkes nå for eventuelle bruddskader.

Thomas Pidcock fra Storbritannia ble kronet olympisk mester etter det 28,75 km lange terrengløpet. Han lå i ryggen på Mathieu van der Poel da uhellet inntraff.

– Jeg så at han var på vei mot hoppet uten å akselerere. Jeg tenkte at det var best å holde avstand, for dette kom ikke til å gå bra. Da jeg hoppet, så jeg at han lå på bakken. Det var ikke et pent syn, sier Pidcock.

Sveitsiske Mathias Flückiger tok sølv og spanjolen David Valero bronse.

Dette er andre gang på to dager at kommunikasjonen i den nederlandske sykkelleiren ikke går som planlagt. Annemiek van Vleuten trodde hun vant kvinnenes landeveisritt søndag, men hadde ikke fått med seg at østerrikske Anna Kiesenhofer hadde lyktes med et solostunt.

PS! Mathieu van der Poel er best kjent for norske sykkelfans for prestasjonene på landeveien. Senest for en snau måned siden satt kunne han ikle seg den gule trøyen da han vant den 2. etappen i treukersrittet Tour de France. Den mistet han etter den 7. etappen.

Publisert Publisert: 26. juli 2021 17:01 Oppdatert: 26. juli 2021 17:12