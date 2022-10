Seriemester Haugans utradisjonelle vei: – Et slag i trynet

Eirik Haugan (25) forlot Molde som 19-åring for å forsøke seg i den franske storklubben Marseille. Veien tilbake til Aker stadion – via 2. divisjon og Allsvenskan – har vært lang.

GULLVINNER: Eirik Haugan (hoppende bak) er en av Molde anno 2022s største lokale profiler. Her jubler han sammen med lagkameratene etter at Rosenborg ble slått på Aker stadion, én uke etter at seriegullet var i boks.

– Man kan vel si at jeg lever guttedrømmen. Jeg husker selv da jeg var med å feire seriegullet som en 14 år gammel supporter i 2011. Da så man opp til spillerne som helter. Det er rart å plutselig være en del av det selv.

Ordene tilhører moldenseren Eirik Haugan, som «ut av det blå» har vært en av årets signeringer i norsk fotball. Nå kan han også kalle seg for både cupvinner og serievinner for moderklubben.

– Jeg ga aldri opp, men det var et slag i trynet å gå fra Frankrike til 2. divisjon. Det er litt uvirkelig hvor bra det faktisk har gått. Jeg har nok ikke latt det synke helt inn ennå, sier Haugan til VG.

Da Östersund rykket ned i fjor, var det lite som tydet på at han skulle ende opp hjemme der alt startet. Men i februar endret en telefon fra Molde-direktør Ole Erik Stavrum alt.

STOPPERBAUTA: Eirik Haugan har vært en sentral brikke i lokomotivet som nå står med 14. strake seire i Eliteserien og som for lengst har sikret seriegullet. Det ble også seks strake kamper uten baklengs før nullen sprakk mot Rosenborg.

I første omgang dreide det seg om en ettårskontrakt. Mange hadde nok sett for seg at Haugan skulle være en som ga Molde ytterligere bredde på stopperplass.

– Jeg ville vise at det var her jeg skulle være. Samtidig kjente jeg ikke på presset. Jeg så bare muligheter, fastslår gutten fra Nordbyen – Moldes tak.

Men skader på sentrale brikker som Sheriff Sinyan og Martin Bjørnbak gjorde at Haugan fikk mye spilletid – noe han grep med begge hender. Nylig skrev han under på en kontrakt som strekker seg ut 2026. Selv har han uttalt at han gjerne kunne tenkt seg en «livstidskontrakt».

TO GANGER NORGESMESTER: Eirik Haugan vant cupen med Molde også i 2014. Men da ble det med den ene opptreden. I år spilte han en vesentlig større rolle.

Men veien til en fireårskontrakt med Molde har både vært kronglete og tidvis uoversiktlig. Da han banket på døren til A-laget i 2015, valgte han heller å følge proffdrømmen i Frankrike. Før det rakk han å notere seg for to A-lagskamper for klubben han hadde vært i hele livet.

– Når jeg ser tilbake på det, lærte jeg definitivt mye. Men jeg ville nok ikke gjort det samme igjen. Samtidig var det tilnærmet umulig å spille seg inn på A-laget her. Det var en haug av klassestoppere i troppen, påpeker midtstopperen.

TIDLIG I BLÅTT: Eirik Haugan har alltid vært en ekte Molde-gutt. Nå er han hjemme – og lever ut guttedrømmen.

Foruten et treningsopphold i 2017 – etter at oppholdet i Marseille var over – har ikke en retur til Aker stadion akkurat ligget i kortene for Haugan. Han var på prøvespill i Sarpsborg den samme våren, men endte til slutt opp i Hødd i 2. divisjon.

– Det var en fantastisk gruppe i Hødd som ga meg en god utviklingsarena. Derfra ble det vært litt tilfeldigheter, slik det ofte er i fotball. Men de fleste – inkludert meg selv – så nok at 2. divisjon kanskje ikke var riktig arena for meg.

For hans videre proffkarriere ble et møte med tidligere Viking-trener Ian Burchnall avgjørende.

– Han var innom oss noen uker før han fikk jobben i Östersund. Da kontrakten min gikk ut med Hødd, fikk jeg trene med dem i Sverige. Det resulterte i en treårskontrakt. Det er jeg utrolig takknemlig for, sier Haugan og reflekterer tilbake på overgangen i 2019.

TRE ÅR I SVERIGE: Selv om det til slutt endte med nedrykk for Östersund og Eirik Haugan (bak), markerte han seg i svensk fotball. Da kontrakten gikk ut endte han i moderklubben.

Spol tre år frem i tid og Haugan har blitt en favoritt hos publikumet på Aker stadion. Han har overrasket både supportere og innad i klubben.

Selv var han sikker på at mye lå til rette for at han skulle lykkes i Molde, ettersom de nylig hadde lagt om til å spille med tre bak. Det var noe Haugan var vant med både fra Östersund og Hødd.

– Det var nok litt av grunnen til at de hentet meg. Men i starten fant jeg meg ikke helt til rette. Da vi kom til Marbella før sesongen merket jeg at dette var et vesentlig hakk opp. Den treningshverdagen må nok ta mye av æren for at jeg har utviklet meg som jeg har gjort i år, sier Haugan, som har gjort den sentrale stopperrollen til sin.

– Det var noe nytt for meg. Jeg har vært vant til å spille på en av sidene, men etter kampen mot Viking i år, tror jeg både Erling og jeg så at den sentrale rollen kanskje var noe for meg, fortsetter han.

Han forteller at ingenting annet var aktuelt da Molde viste sin interesse i vinter. Samtidig er det én ting som irriterer han litt ved at overgangen skjedde da den gjorde.

– Det er litt bittert at jeg alltid har hatt noen av mine beste kompiser her, og at de forsvant rett før jeg kom hit. Men de har vært utrolig hjelpsomme med tips og råd til hvordan jeg skal lykkes, sier Haugan, som sikter til blant andre Benfica-proff Fredrik Aursnes og Kypros-proff Eirik Hestad, samt to blad Svendsen.

– De følger mye med. Aursnes ga meg et tips jeg virkelig har nytt godt av: Ikke tren for mye. Bare hold deg skadefri. Det har nok gjort at jeg har fått de mulighetene jeg har fått, spesielt i starten, sier Haugan.