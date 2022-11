Liverpool er til salgs: Tror eierne vil få 17 ganger så mye som de kjøpte for

Liverpool er verdsatt til 12 ganger så mye som amerikanske Fenway Sports Group ga for fotballklubben i 2010. En kjent britisk forretningsmann mener at de vil ha 16–17 ganger så mye om de skal selge.

Liverpools Mohamed Salah (til h.) i kamp med Napolis Mathias Olivera i Champions League sist uke.

Mandag meldte The Athletic at Liverpool FC er lagt ut for salg. Det har ført til en rekke spekulasjoner i medier over hele verden.

«Fenway Sports Group er åpne for ideen om å selge Liverpool og har engasjert bankene Goldman Sachs og Morgan Stanley til å avklare hvilke muligheter som finnes» skriver Boston Globe – avisen i byen der konsernet holder til.

Om de vil selge hele klubben eller bare hente inn minoritetsinvestorer, er uklart, skriver både Boston Globe, engelske The Times og andre medier.

Liverpool-manager Jürgen Klopp med Fenway Sports-eier John W. Henry til høyre.

Flere medier skriver at salget av Chelsea i sommer gjorde at Liverpool-eierne ble inspirert til å se etter kjøpere.

Den amerikanske forretningsmannen og investoren Todd Boehly gjorde en avtale som totalt sett var verdt nesten 50 milliarder kroner, ifølge The Telegraph.

Han ga nær 30 milliarder kroner for aksjene, samt at han forpliktet seg til å gjøre investeringer i Chelsea for 20 milliarder kroner, alt etter dagens kurs.

Den kjente britiske forretningsmannen Simon Jordan, tidligere styreleder i Crystal Palace, tror at eventuelle kjøpere av Liverpool FC må by fem milliarder pund, nesten 59 milliarder kroner etter dagens kurs, for å få tilslaget, melder Liverpool Echo.

Med tanke på at amerikanerne ga 300 millioner pund for klubben i 2010, vil det handle om en pris som er nesten 17 ganger så stor, om Jordan får rett i sin prisantydning.

Fenway Sports Group har et imperium av sportsklubber til en verdi av nesten 120 milliarder kroner totalt.

The Times skriver at de fire budgiverne på Chelsea alle hadde forbindelse til USA og antyder at flere av de samme kan være aktuelle som kjøpere av Liverpool.

Avisen er blant flere som skriver at lysten til å selge Liverpool kommer som følge av at det aldri ble noe av den mye omtalte «Super League» som storklubber i Europa planla.

Blant kjøperne som blir nevnt i ulike medier er en gruppe ledet av den tidligere British Airways-sjefen Sir Martin Broughton. Bak ham skal blant annet eierne av NBA-laget Philadelphia 76ers og NHL-klubben New Jersey Devils stå, ifølge Liverpool Echo.

The Times og Liverpool Echo mener begge å kjenne til interesse fra Ricketts-familien, som har baseball-klubben Chicago Cubs, og som vurderte å kjøpe Tottenham Hotspur før de la inn bud på Chelsea.

INEOS-grunnleggeren Jim Ratcliffe blir også nevnt av Liverpool Echo – Ratcliffe var aktuell også som kjøper av Chelsea og har tidligere vært nevnt som mulig kjøper av Manchester United.

Den samme avisen trekker frem ytterligere en amerikaner, Stephen Pagliuca, som eier NBA-klubben Boston Celtics og Serie A-klubben Atalanta, som mulig kjøper.

Men kanskje ender Liverpool FC bare med å tiltrekke seg minoritetsaksjonærer, skriver The Times, som imidlertid ikke utelukker at Fenway Sports Group vil selge hele klubben – om budet er godt nok.