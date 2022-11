Kritisk til Iran-regimet før England-møte: - Vi må erkjenne at noe ikke er riktig

Iran får ingen støtte fra sin største fotballhelt i VM-åpningen mot England, Ali Daei. Også lagkaptein Ehsan Hajsafi er kritisk til regimet i landet.

FIKK DRAKT: Irans president Ebrahim Raisi viser frem en drakt han fikk da det iranske fotballandslaget møtte representanter for myndighetene i Teheran før VM.

Fotballegenden, som hadde den internasjonale rekorden på 109 mål før Cristiano Ronaldo tok den i fjor høst, har valgt å gå ut og støtte demonstrasjonene for menneskerettigheter i Iran.

Ali Daei har bedt myndighetene om å stoppe volden mot demonstrantene og erklært sin støtte til familiene som rammes.

– I stedet for undertrykkelse, vold og arrestasjon av det iranske folket bør de løse problemene deres, sier Daei ifølge Express.

53-åringen har trent landslag og klubber, men er ilagt et tre år langt forbud mot å virke som trener etter at han kritiserte en iransk klubbpresident.

VAR LANDSLAGSTRENER: Ali Daei fotografert da han trente Irans landslag.

Når Iran møter England i Doha klokken 14.00 er det ventet at enkelte iranske tilskuere vil forsøke å vise sin misnøye med hvordan iranske myndigheter behandler demonstranter i hjemlandet.

Også kaptein Ehsan Hajsafi er kritisk til myndighetene i eget hjemland.

– Vi må erkjenne at noe ikke er riktig i landet vårt og at vårt folk ikke er glade. Vi er her, men det betyr ikke at vi ikke skal være stemmene deres eller respektere dem. Det vi har, er fra dem. Vi må kjempe. Vi må prestere og score mål for å gi det modige, iranske folk et resultat. Jeg håper ting endrer seg, slik folk håper på, sier Hajsafi, ifølge The Guardian.

Sharam Alghasi, professor ved Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, mener at landslagsspillerne som nå er i Qatar er under et enormt press og står i en krevende spagat.

Han tror at flere av spillerne ikke kommer til å returnere til Iran etter VM.

Kort forklart Dette må du vite om folkeopprøret:

Døde i politivaretekt: Den kurdiske kvinnen Mahsa Amini (22) døde fredag 16. september etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab.

Store demonstrasjoner: Dødsfallet har ført til store demonstrasjoner over hele Iran. Demonstrantene – med kvinner i spissen – kjemper for frihet og kvinners rettigheter, mot vold mot kvinner og politisk undertrykkelse. Slagordet «Kvinner, livet, frihet» er brukt aktivt, men direkte kritikk av landets ledelse er også tydelig. «Død over diktatoren» ropes av demonstrantene.

Mange drept: Ifølge Human Rights Watch har iranske myndigheter med «overdreven og dødelig maktbruk slått hensynsløst ned på omfattende demonstrasjoner». Internett er begrenset for å hindre kommunikasjon innad i landet, men også til utlandet. Over 350 demonstranter skal være drept.

Dette sier Irans leder: Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei mener at USA og «zionist-regimet», som han omtaler Israel som, har planlagt «opptøyene» i Iran den siste tiden.

Han mener samtidig det er viktig å få frem at det iranske landslaget består av representanter fra svært mange av Irans folkegrupper.

- Mange iranere i diasporaen har anklaget flere av spillerne for å svikte folkebevegelsen og støtte regimet. Det har vært vanvittig mye følelser i sving. Samtidig har flere av spillerne vært tydelige i sosiale medier med støtte til demonstrantene, sier han.

VG Live: Følg England - Iran, kampstart kl. 14.00.

Ifølge Aghasi er fotball er en enormt populær idrett i Iran. På flere kamper i den lokale ligaen kan det være opp mot 100.000 tilskuere tilstede på kamp - spesielt oppgjørene mellom klubbene Persepolis og Sepahan pleier prege landet.

Alghasi har fulgt kontroversene rundt landslaget og det folkelige opprøret i landet tett den siste tiden.

– Dette er ikke laget til til Den islamske republikken, til regimet, det er den iranske nasjonens lag. Det er persere, tyrkere, kurdere, arabere. Det er et Iran i miniatyr. Laget representerer en inkluderende pluralistisk nasjonalisme, og kan ikke kobles direkte til islamismen, sier han.

Som følge av dette har det konservative iranske prestestyret et ambivalent forhold til fotballen, ifølge Alghasi.

- Personlig mener jeg iranere bør holde rundt disse spillerne og heie dem frem under VM, avslutter han.