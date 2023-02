Ustoppelige Thingnes Bø takket konen etter nytt VM-gull

Johannes Thingnes Bø (29) tok sitt fjerde VM-gull på like mange øvelser. Hans største konkurrent ble nok en gang lagkamerat Sturla Holm Lægreid (25) – som igjen måtte ta til takke med sølvet.

Ingen har så langt klart å hamle opp med Johannes Thingnes Bø i VM i Oberhof.

Etter bragden på normaldistansen var det én spesifikk person gullgutten fra Stryn ville takke på kjærlighetens dag, «Valentines day».

– Det må bli til de som styrer på hjemme for at jeg kan være her og skinne. Hedda og mine svigerforeldres bidrag setter jeg stor pris på. Jeg må sende en stor takk til dem, sier han til VG.

Hedda Dæhli Bø er konen til skiskytteresset. Sammen har de sønnen Gustav, og de bor i nærheten av verdensmesterens svigerforeldre på Kongsvinger.

Johannes Thingnes Bø og Hedda Dæhli Bø.

Etter Johannes Thingnes Bøs to bom på fire skytinger kunne Sturla Holm Lægreid virkelig utfordre stryningen dersom mannen fra Bærum skjøt ned alle sine 20 blinker. Men på siste skudd på siste skyting kom Lægreids første og eneste bom for dagen.

Med det forsvant håpet om gull, for ute i løypen var Bø på et helt eget nivå, og gikk inn til soleklart beste langrennstid. Selv om han gikk ut med startnummer elleve, så var han første mann over målstreken i Oberhof.

– Det er helt vilt imponerende. Det er som katt og mus, han er i en egen klasse. Han går så vanvittig bra på ski, melder TV 2-ekspert og tidligere skiskytterkonge Ole Einar Bjørndalen til VG etter Bøs målgang.

– Han er helt unik. Det er veldig kjekt for mamma og pappa som kommer ned hit til Oberhof og får se han ta gull, sier storebror Tarjei Bø til VG.

Seieren i Oberhof ble Bøs niende strake i individuelle renn på høyeste nivå. Det har ingen klart tidligere.

– Det er naturligvis veldig kjekt. Ni på rad er helt ekstremt. Det er helt rått, sier Johannes Thingnes Bø selv om den historiske bragden.

– Sølv smaker som gull nå. Ute i løypen er det en mann som bare er bedre enn resten. Jeg hadde et håp om å ta ham, men så fort som han går i dag så er det sjanseløst, sier Lægreid til VG.

Lægreid, som var regjerende VM-mester på øvelsen, gikk selv inn til andreplass ett minutt og ti sekund bak Bø. Den tiden holdt med fire tideler ned til svenske Sebastian Samuelsson som kapret den siste medaljen.

Med to bom endte storebror Tarjei Bø og Vetle Sjåstad Christiansen på henholdsvis åttende- og niendeplass. En tyngre dag ble det for Johannes Dale som med fem bom på standplass endte som nummer 45. Siste nordmann, Endre Strømsheim, ble nummer 17.

Normaldistansen, 20 kilometer intervallstart, var den eneste individuelle øvelsen der Johannes Thingnes Bø ikke hadde tatt VM-gull i karrieren. Nå har han komplett samling.

Mange har stilt seg spørsmålet om 29-åringen kan klare «det umulige», nemlig å bli historiens første skiskytter til å ta gull på samtlige syv VM-øvelser. Tirsdagens 20 kilometer intervallstart ble sett på som stryningens største test, men det stoppet ikke VM-kongen.