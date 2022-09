Sahraoui rev Lillestrøm i to – Vålerenga overlegne i derbyet

VALLE (VG) (Vålerenga – Lillestrøm 3–1) Denne uken sa Vålerenga nei til 15 millioner kroner for Osame Sahraoui (21). Prisen øker trolig for hver overstegsfinte.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Han trakk dem frem stadig vekk der han danset seg gjennom rivaloppgjøret mot Lillestrøm. Foran landslagssjef Ståle Solbakken var 170 centimeter høye Sahraoui banens gigant.

Vålerenga-yndlingen hadde åpenbart ikke lest statistikkene: Dette som skulle være «Europas jevneste derby», med omtrent én goal i snitt per kamp, levde endelig opp også på banen målt mot fyrverkeriet som skapes på tribunen når klubbene møtes.

Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson bekrefter overfor VG at de avslo et bud fra nederlanske Cambuur tidligere denne uken. Han forteller at planen egentlig var å selge stortalentet denne sommeren.

– VI sa nei til 15 millioner kroner. Han er verdt mer enn det, men Osame var vårt neste salgsobjekt. Slik som han har levert de siste kampene, så kommer klubb etter klubb. Han er unik, sier Jonsson til VG.

Han forteller at de nå jobber med å forlenge kontrakten med Oslo-gutten. Den nåværende strekker seg ut 2023. Et halvt år etter skal Norge forhåpentligvis spille EM. Da kan Sahraoui fort være en kandidat til å være med.

– I en optimal verden forlenger vi med Osame for å opprettholde verdien. Det er drømmescenarioet. EM er et utstillingsvindu. Til slutt vokser disse spillerne ut av Vålerenga, sier Jonsson.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Først og fremst takket være Sahraoui. Duellen med Lillestrøms høyredefensiv i Lars Ranger og Espen Garnås var alt annet enn 50–50:

Først skrudde VIF-vingen lekent inn ledelsen, så knikset han seg forbi Ranger igjen rett før pause og serverte Torgeir Børven til målsnikens første fulltreffer siden tilbakekomsten fra Tyrkia – og i 2. omgang satte han et lekkert punktum i nettaket.

– Det var mye som skjedde foran begge boksene. Der er vi ikke gode nok i dag, dessverre. Hadde jeg satt min første mulighet, kunne det sett annerledes ut. Det første og tredje baklengsmålet skal vi klare å unngå, sier LSK-stopper Espen Garnås til VG.

Han fikk selv føle på Sahraouis vrede både foran den første og den tredje scoringen, hvor det var Garnås selv som rotet bort ballen i livsfarlig posisjon.

– Han er liten og kvikk. Det blir vanskelig om man blir satt opp én mot én mot ham. Jeg kan ikke lede han innover, slik jeg gjorde før scoringen, sier Garnås.

– Totalt sett var vi ikke gode nok på å holde ham unna «gromposisjonen» sin, sier Lillestrøm-trener Geir Bakke.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

På 1–0 var hele angrepstrioen i sving: Børven fikk ballen forbi Lillestrøms forsvarsbeist Igoh Ogbu og til Jacob Dicko Eng. På myndig vis trakk 17-åringen fra Sagene seg inn i banen og overlot til Sahraoui fra Hauketo.

Oslo-kombinasjonen gnistret, Sahraoui svingte ballen i lengste, og klanstribunen tok bokstavelig talt fyr. Det var ikke ufortjent etter hvordan matchen hadde åpnet, selv om dødballspesialistene fra Romerikes første corner også ble kampens første sjanse, men Garnås fikk ikke headet på mål.

Det gjorde derimot Børven med bare sekunder til pause, satt opp av Sahraoui etter at dommer Svein Oddvar Moen våkent lot fordelen gå – og Vålerenga kunne knapt fått en større fordel enn Osame Sahraoui rettvendt inn i 16-meteren. Det betød 2–0 halvveis.

HAUSET OPP BORTEFANSEN: Espen Garnås scoret 2–1-målet til Lillestrøm. Her feirer han med Igoh Ogbu.

LSK reduserte etter corner da Garnås kriget inn 1–2 og sørget for at laget hans nærmer seg et snes med dødballscoringer i Eliteserien denne sesongen. Men det var aldri nok for Lillestrøm med vesle Sahraoui i tungvektsform i blått hjørne.

21-åringen sendte LSK i gulvet med en suser. Igjen var Garnås involvert, denne gangen med et voldsomt unødvendig balltap i eget forsvar, og Sahraoui var nådeløs.

Hans to scoringer mot Viking sist ble fulgt opp av en ny dobbel og målgivende denne gangen.

Publisert Publisert: 4. september 2022 21:50 Oppdatert: 4. september 2022 22:34