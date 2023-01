Reagerer på billettendringer hos serielederen: – Ekstremt urettferdig

Engasjementet rundt Arsenal er på topp for tiden. Det skaper vansker for norske fans.

KAN VINNE GULL: Arsenal har en formidabel sesong. Det har ført til en billettetterspørsel klubben sliter med å skaffe nok tilbud til.

Arsenal har levert en forrykende første halvdel av sesongen. Med Martin Ødegaard i front innehar «The Gunners» tabelltoppen - fem poeng foran Manchester City.

– Det er et helt ekstremt trøkk på stadion, og jeg har hørt at det bare blir bedre og bedre, åpner leder i supporterklubben Arsenal Norway, Ronny Madsen.

Det er ikke bare i England det koker rundt serielederne for tiden. Også hjemme i Norge har entusiasmen vært stor.

– Så lenge jeg har sittet i styret har det aldri vært så mye trøkk som nå. Bare til Leeds-kampen har vi 495 søknader til billetter, sier Madsen

Men London-klubbens sportslige suksess kommer ikke bare med oppsider. Med resultatene har det også blitt flere fans. Det skaper trøbbel for de norske supporterne.

Madsen forteller at med unntak av toppkampene, har den norske supporterklubben snittet på rundt 100 billetter per kamp de siste årene.

– De tre første kampene fikk vi det som vi normalt sett forventer. Så kom kampen mot Nottingham Forest, og da fikk vi beskjed om at vi kun fikk 28 billetter.

Reduksjonen skulle vise seg å bli en trend for fremtidige kamper.

– Etter det har vi snittet på rundt 15–20 billetter per kamp, forteller supporterlederen.

På verdensbasis har Arsenal 79 nasjonale supporterklubber. Ifølge Madsen har utgangspunktet vært at disse 79 har delt på 300 billetter.

Den norske supporterklubben har rett i overkant av 7500 medlemmer.

– Altså, Arsenal har, etter min mening, vært ekstremt urettferdig. De straffer jo i teorien norske supportere som har brukt billettene stabilt lenge.

Grunnen skal være at flere av de andre supporterklubbene som tidligere ikke har hatt billetter, nå ønsker seg det. Dermed fordeler klubben annerledes.

– Arsenal forsvarer det med at det er cirka fire billetter per supporterklubb, men at de justerer opp basert på søknader. Det skaper jo problemer for en supporterklubb med 7500 medlemmer.

Madsen reagerer på at endringen kom når den kom.

– Dette gjør de når sesongen har begynt. Så det er jo et klassisk tegn på at klubben ikke bare tenker på supportere, men tenker veldig business.

Den dårlige billett-tilgjengeligheten sørger altså for flere skuffede norske supportere som ikke får sett laget live. Det i en sesong med Ødegaard som hærfører i tittelkampen.

– Det er litt frustrerende, men vi har dialog med klubben. De må finne en annen måte å fordele billetter på enn det de gjør i dag, sier han før han avslutter:

– Det er jo krise i en sesong der vi faktisk kan vinne ligaen.