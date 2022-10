Martin Ødegaard får Kniksens hederspris

Norges kaptein Martin Ødegaard (23) er tildelt Kniksens hederspris til tross for sin unge alder. Han er tidenes nest yngste vinner av prisen.

HEDRET: Martin Ødegaard er tildelt Kniksens Hederspris i 2022

Prisen ble offentliggjort under Norsk Toppfotball sitt 50 års jubileum i Oslo torsdag kveld.

Kniksens hederspris har blitt delt ut siden 1991 til en person eller lag som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for toppfotballen i Norge.

Tidligere vinnere av Kniksens hederspris 1991: Terje Kojedal og Sverre Brandhaug 1992: Egil Drillo Olsen og Per Egil Ahlsen 1993: Kvinnelandslaget ved Heidi Støre og Even Pellerud 1994: Per Ravn Omdal og Rune Bratseth 1995: Ola By Rise 1996: Erik Thorstvedt 1997: Rosenborg Ballklub ved Nils Arne Eggen 1998: Rune Pedersen 1999: Nils Johan Semb og Jostein Flo 2000: Jahn-Ivar Mini Jakobsen og kvinnelandslaget ved Gøril Kringen 2001: Bent Skammelsrud og Roar Strand 2002: Nils Arne Eggen 2003: Per Ravn Omdal 2004: Henning Berg og Hege Riise 2005: Ingen utdeling 2006: Ingen utdeling 2007: Ole Gunnar Solskjær 2008: Ronny Johnsen 2009: Karen Espelund 2010: Terje Hauge 2011: Sigurd Rushfeldt 2012: Nils Skutle 2013: Ingen utdeling 2014: Boye Skistad 2015: Frode Johnsen 2016: Daniel Berg Hestad 2017: Åge Hareide 2018: Kjetil Rekdal 2019: Bjarne Berntsen og Ingrid Hjelmseth 2020: Erling Braut Haaland 2021: Berg-familien 2022: Martin Ødegaard

I 2021 var det Berg-familien med Bodø/Glimt-spiller Patrick i spissen som fikk prisen. Erling Braut Haaland fikk prisen året før, som tidenes yngste.

Nå er det Berg og Haalands lagkamerat på landslaget som kan pynte peishyllen med den prestisjefulle statuetten.

SATT UT: Det var en overrasket men svært fornøyd Martin Ødegaard som fikk trofeet overlevert etter kampen mot Bodø/Glimt. – Jeg ble satt ut, sier han.

Ble overrasket etter Glimt-kampen

– Jeg ble satt ut her nå. Jeg må innrømme det. Dette hadde jeg ikke forventet. Det er litt surrealistisk. Det er en stor ære å motta denne prisen, sier Martin Ødegaard.

Han har vært nødt til å holde på hemmeligheten i over en uke. Arsenal-kapteinen fikk prisen etter kampen mot Bodø/Glimt på Aspmyra:

Arsenal-manager Mikel Arteta uttaler seg også om bragden i videoen.

– Dette er en spesiell pris som er høyt verdsatt i landet hans. Martin er ydmyk, sulten og han elsker det han gjør. Det er derfor han er vår kaptein, sier Arsenals manager.

Hvem var «Kniksen»? Roald Jensen, med kallenavnet Kniksen, spilte fotball for Brann mellom 1960 og 1973.

Han spilte også seks sesonger i den skotske ligaen for Hearts.

Han døde av hjertesvikt under en veterankamp på Brann Stadion i 1987. Kniksen ble bare 44 år gammel.

Adressen til Brann Stadion har siden blitt endret til Kniksens plass 1. Han har også blitt hedret med statue utenfor stadion.

Fra 1990 hadde han to fotballpriser oppkalt etter seg: Kniksenprisen og Kniksens Hederspris. Kniksenprisen gikk til årets beste norske fotballspiller, og endret i 2014 navn til «Gullballen».

Juryens begrunnelse

Juryen omtaler Ødegaard som en av verdens fremste spillere og et stort forbilde, som nyter en unik respekt blant spillerne.

– I tillegg til å være en av verdens fremste fotballspillere er Martin Ødegaard et forbilde for oss alle. Vi kan alle være stolte over å ha en slik spiller i verdens tøffeste liga som barn og unge over hele verden ser opp til. Den respekten spilleren nyter blant alle er unik. Det er i alle år lagt ned utrolig mange timer i trening om det er i regi av klubben eller egentrening. Han viser stor lojalitet til klubben og laget han spiller for, og han gjør aldri noe halvveis. Han stiller store krav både til seg selv og til alle på laget. Og uten å bruke kjeft, har han blitt en lederskikkelse, sier styreleder i Norsk Toppfotball, Cato Haug, på vegne av juryen som består av styret i Norsk Toppfotball.

Ødegaard debuterte i Eliteserien for Strømsgodset som 15-åring. Han ble da den yngste spilleren som noensinne hadde spilt på øverste nivå.

Midtbanejuvelen debuterte for landslaget som 15-åring, og året etter

for Real Madrid.

Karrieren inneholder i tillegg klubbene Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad og Arsenal. Sistnevnte er for øyeblikket serieleder i Premier League med Ødegaard som kaptein.

Ødegaard er den yngste som har spilt på A-landslaget og den yngste spilleren som har spilt i en UEFA EM-kvalifiseringskamp.

