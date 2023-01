Haga om brutal tid: – Som å miste jobben

GJØVIK (VG) Hun har vært borte fra rampelyset i mange måneder. Da hun endelig skulle i aksjon var nervene ille. Men Ragnhild Gløersen Haga (31) leverte under enormt press.

FORNØYD: Ragnhild Haga slo av en prat med vinner Lotta Udnes Weng premieseremonien etter 10 kilometer fristil under NM på Gjøvik fredag.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært tøft, sier Haga om livet som langrennsløper under- og etter coronasmitte.

For selv om Lotta Udnes Weng vant, Helene Marie Fossesholm var tilbake med en sterk plassering, var den som trolig kjente på mest lettelse nettopp Ragnhild Gløersen Haga.

Åsen-løperen gikk ett skirenn under den nasjonale langrennsåpningen i november. Så kom beskjeden om at hun var blitt syk. En test like etter viste at det var snakk om coronaviruset.

GA ALT: Ragnhild Haga i full fart på vei mot mål under NM på Gjøvik fredag.

To måneder senere – nærmere bestemt under Skandinavisk cup sist helg – var hun tilbake. Der ble det en annenplass bak svenske Ebba Andersson.

Under fredagens 10 kilometer i NM på Gjøvik «var nervene ille», men hun kopierte plasseringen fra helgen før, tok sølv og ikke minst kastet seg inn i VM-diskusjonen igjen.

– Det har vært en berg og dalbane å se langrenn på TV. Å få corona i sesong som skiløper ... Det er som å miste jobben. Du mister miljøet, du mister trenerne, den eneste kontakten er på telefon. Det er brutalt. Se for deg at du mister jobben midlertidig. Det er kjedelig, det, sier Haga.

For ventetiden har vært lang. I motsetning til en rekke andre løpere har hun hatt alt annet enn hast med å komme seg tilbake fra coronasykdommen.

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad er svært imponert over hva Haga har fått til, men innrømmer at de har lagt seg på en konservativ linje i konkurranseprogrammet.

– Man kunne jo vært fristet til å sende henne til Davos. Tour de Ski føltes kanskje som et unødvendig sjansespill. Da siktet hun seg inn mot renn i januar. Det skulle gi avkastning. Den tålmodige tilnærmingen er imponerende, sier han.

HEKTISK PÅ NM: Landslagstrener Sjur Ole Svarstad tar seg en matbit og en telefon mellom slagene under norgesmesterskapet på Gjøvik.

At Haga klarte å levere i et svært viktig renn på en VM-øvelse i NM fører etter alle solemerker til at hun skal gå samme distanse i verdenscupen neste helg.

Da er det vinn eller forsvinn med tanke på å få gå 10 kilometer fristil i VM i Planica.

– Hun må ha kjent på presset, hatt en god del nerver og høye skuldre. Jeg prøvde å si til henne at hun kommer inn som en «dark horse», at hun måtte senke skuldrene og angripe. Det endte med en veldig god gjennomføring, sier landslagstreneren.

GODT FORNØYD: Ragnhild Gløersen Haga, her i målområdet etter at sølvet på NM-distansen fredag var et faktum.

Haga klapper seg enn så lenge på skulderen. Men hun er klar på at hun må skru på hodet enda bedre fremover.

Hun forstår i hvert fall at hun har gjort jobben til trenerne litt mer vanskelig med tanke på VM-uttaket.

Med alle resultater så langt i sesongen virker Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Anne Kjersti Kalvå, Tiril og Lotta Udnes Weng, Helene Marie Fossesholm og Haga alle å være aktuelle for 10 kilometer fristil.

– Det er sikkert vanskelig å gjøre jobben deres nå. Men det er en styrke for det norske laget. Man vet heller aldri hva som skjer, det kan bli sykdom før mesterskap, da trengs det gode reserver. Det er en styrke at vi er så gode, sier Haga.