Nå åpner FIA-sjefen for nytt Formel 1-team

Dagens ti Formel 1-team er lunkne til at flere skal inn i motorsportens superklasse. Men amerikanske Andretti kan likevel komme til å få sjansen.

ANDRETTI-BIL: Andretti-teamet har snart 30 år bak seg i den amerikanske Formel 1-slektningen Indy Car. Her jubler Colton Herta på en Andretti-bil i Toronto sommeren 2022.

Presidenten i det internasjonale bilsportforbundet FIA, Mohammed Ben Sulayem, er nemlig ikke enig med de eksisterende teamene og ønsker nye lag velkommen i Formel 1.

Andretti-teamet er nemlig i ferd med å inngå samarbeid med Cadillac, som er en del av General Motors, og som mener at de kan være klare til å kjøre VM allerede i 2026.

– Det er overraskende at det har vært noe negativ reaksjon på Cadillac- og Andretti-nyhetene. FIA har akseptert søknadene fra mindre, vellykkede aktører de siste årene. Vi bør oppmuntre til fremtidige F1-søknader fra globale produsenter som General Motors og ekte racingfolk som Andretti og andre. Team i nye vekstmarkeder tilføyer mangfold og utvider F1-sportens appell, tvitrer FIA-presidenten.

Kontrakten med Formel 1-teamene, den såkalte Concorde-avtalen, tillater maksimalt tolv lag, altså 24 biler. Avtalene varer til utgangen av 2025. Nye lag må betale inn 200 millioner dollar (snaut to milliarder kroner) i «inngangsbillett», en pott som de ti eksisterende teamene deler. Men om hvert team har noen form for veto til å stoppe nye team, er uklart.

– Personlig håper jeg Andretti får sjansen i Formel 1, og at det blir flere team, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen til VG.

– Det er ikke så lenge siden det var flere team enn ti i Formel 1, og det synes jeg er mer spennende. Samtidig forstår jeg teamene som er der i dag. De ønsker ikke ett team til å dele inntektene med.

Samtidig ser både FIA-presidenten og Gulbrandsen muligheten for at Andretti-teamet kan tilføre sporten enda mer penger:

– Men et team med navnet Andretti-Cadillac kan også de andre teamene tjene mer på grunn av større interesse i USA. Andretti-familien er et av de største dynastiene i internasjonal motorsport, sier Atle Gulbrandsen.

Andretti-teamet Under Michael Andrettis ledelse har teamet vunnet: Indy 500 fem ganger (2005, 2007, 2014, 2016 og 2017). Indy Car-mesterskapet fire ganger (2004, 2005, 2007, 2012).

Han fremholder at Mario Andretti ble verdensmester i F1, og Michael Andretti (som har kjørt både Indy Car og Formel 1) har gjort det ekstremt bra som teamsjef i en rekke mesterskap.

– Selv har jeg kjørt mot Marios barnebarn Marco, og jeg har sett med egne øyne hvilken posisjon denne familien har i internasjonal motorsport, fastslår Viaplay-kommentatoren.

INTERESSERT: Michael Andretti (t.h.) vil ha et eget team i Formel 1. Her han i samtale med Red Bull-sjefen Christian Horner.

Ytterligere to team vurderer å satse på Formel 1, skriver PlanetF1. Det er Calvin Lo og Panthera Asia.

Benjamin Durand er sjef for Panthera Asia, som allerede i 2019 meldte sin interesse, men siden har det ligget brakk på grunn av pandemien. Nå skal finansene være i orden, og dermed et grunnlag for å starte et Formel 1-team. Og de mener at det er mulig å rekke å ha et team klart til 2026.

Hongkong-investoren Calvin Lo vil også starte Formel 1-team og fastslår ifølge GP Blog at «penger ikke er problemet». Han er selv god for minst 15 milliarder kroner, noe som kan være en grei start om du skal starte Formel 1-lag.

– Det er store muligheter for å bre Formel 1 i Asia, mener Calvin Lo.