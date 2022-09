Bekrefter fullt kaos før toppmøter med russere: – Visste ingenting

Skipresident Tove Moe Dyrhaug (56) hevder hun ikke visste noen ting og ble overrasket over at russerne deltok under Det internasjonale ski- og snøbrettforbundets (FIS) høstmøte i Zürich denne uken.

MERKELIG DAG: For skipresident Tove Moe Dyrhaug, her under en pressekonferanse da hun var Rosenborg-leder tilbake i 2020.

«Ja», svarer Dyrhaug på VGs spørsmål om «kaos» er en passende beskrivelse av hvordan tirsdagen forløp seg for norske representanter som enten var på vei, til stede eller skulle reise til Sveits.

– Det kom overraskende på oss at de er her, sier Dyrhaug – som i en pressemelding onsdag kveld fordømmer den russiske og hviterussiske deltakelsen i FIS-møtene.

VG vet at Norge var i møter i komiteer med russiske representanter onsdag morgen.

Fakta Dette er møtene Norge nå sier nei til: FIS sine høstmøter handler i stor grad om å samle en rekke underkomiteer for hver gren, som hopp, alpint, kombinert, freestyle, telemark og langrenn.

Arbeidet i disse underkomiteene, som for eksempel reklame-, regel- eller verdenscupkomiteen for å nevne noen, kan handle om å diskutere endringer i regelverk eller hvordan konkurransekalenderen ser ut. Representantene stemmer for og imot forslag.

Deretter diskuteres dette igjen i hver grens hovedkomité der man forfatter et forslag som sendes opp til øverste nivå, nemlig FIS Council, for behandling. Les mer

– Alle står bak beslutningene vi har tatt i dag. Alle ønsker å markere og ikke delta i møter der russerne deltar, sier hun videre.

Rundt 30 representanter for Norges Skiforbund skulle delta i de ulike møtene.

Ifølge VGs opplysninger gjorde forbundet sine undersøkelser for å finne ut hvor mange russere som deltok – og fant ut at det var et sted mellom 10 og 15 russiske representanter. Blant dem var den russiske skipresidenten, Jelena Välbe.

DELTOK I FIS-MØTER: Den russiske skipresidenten Jelena Välbe, her under et intervju med VG under ski-VM i Lahti i 2017.

Dyrhaug sier at det ikke fungerer slik at forbundet eller de norske representantene mottar en oversikt over hvem som skulle delta i de ulike møtene i forkant.

– Hva tenkte du da du ble gjort oppmerksom på dette?

– Jeg ble gjort oppmerksom på dette da jeg satt på flyet på Gardermoen. Da ble vi enige om at vi skulle ta et møte da jeg landet. Så er noen tropper her i Zürich allerede, noen reiser hjem, noen er på vei ned. Det har vært kaos, det. Norge er jo representert i alle komiteer, sier Dyrhaug.

Tidligere skipresident Erik Røste sitter i dag som Norges representant i FIS Council. Det vil si det øverste organet i internasjonal skisport. Røste er i Zürich, men FIS-styret har ikke møte ved dette høstmøtet.

FIS-TOPP: Erik Røste sitter i mektige FIS Council.

Når VG spør om hvordan det er mulig at norske representanter, Dyrhaug inkludert, ikke ble informert om russisk deltagelse når Røste sitter i FIS Council, svarer hun at han eventuelt må spørres om det.

Røste har for øvrig ikke besvart VGs henvendelser onsdag kveld.

– Dere har brukt noen kroner på dette. Flyreiser, hotellopphold og tid på dette. Hvordan er det i det bildet å finne ut av dette da dere var på vei ned?

– Selvfølgelig kunne vi ha funnet ut det. Men som sagt, så ble vi veldig overrasket over at de er her.

Langrennssjef Espen Bjervig skriver at langrenn har besluttet å tilbakekalle alle sine representanter som har reist eller skulle reise til Zürich de neste dagene.

– Vi velger å ikke delta for å markere en sterk avstand til de krigførende nasjoner Russland og Hviterussland, som har mange deltagere i disse møtene.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her avbildet under en samling en gang i 2020.

– Markeringen er viktig for oss som en støtte til verdenssamfunnet og de mennesker som lider i en brutal krig. Det har vært en god og grundig prosess internt i skiforbundet i dag, og vi har respekt for at andre grener og nasjoner håndterer situasjonen forskjellig.

Landslagssjef i hopp, Clas Brede Bråthen, sier følgende til VG:

– Vi velger å delta dersom det ikke er russiske representanter i møtene, for å ivareta våre utøvere og vår idretts interesser.