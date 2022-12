Idrettstopp ut mot MyGame: – Hodeløst å filme barn som ikke vet det

Marco Elsafadi (46) er svært kritisk til at barn og unge selv må reservere seg mot å bli filmet mens de bedriver idrett.

MENER REGLENE BØR ENDRES: Idrettsstyremedlem Marco Elfasadi.

Flere idrettsledere har uttrykt skepsis etter at VG har avslørt store svakheter i strømmetjenesten MyGame den siste uken.

Marco Elsafadi, styremedlem i Norges idrettsforbund, er blant dem som har vært kritisk helt fra starten av. Han er ikke beroliget etter et møte med MyGame og kommunikasjonssjef Svein Graff:

– Det er hodeløst å filme barn uten at de vet det. Ingen går inn på en skole og filmer uten at det er godkjent av elever og foreldre. Men nå skrur man opp kameraer på idrettsanlegg over hele landet og sier at folk må reservere seg. Det er fullstendig snudd på hodet. Selvfølgelig må det foreligge et aktivt samtykke fra samtlige foreldre og barn i forkant. Det er et absolutt minimumskrav, sier han til VG.

Elsafadi er for mange kjent som en profil i norsk basketball. Andre husker ham fra «Mesternes mester» på NRK.

I hverdagen jobber 46-åringen tett på barn og unge som har spesielle utfordringer. Han er brennende engasjert i spørsmål knyttet til inkludering i norsk idrett.

– Vi som idrettsledere, klubber og særforbund kan ikke bestemme dette på vegne av barna. Det er det foreldrene og barna selv som må få gjøre, sier Elsafadi.

EKS-MESTER: Marco Elsafadi vant 2014-utgaven av NRKs populære «Mesternes mester». Her er han flankert av programleder og tidligere proffsyklist Dag Erik Pedersen.

MyGame er et privat selskap som er delvis eid av TV 2 og Amedia. Selskapet har inngått samarbeid med flere norske særforbund om å filme blant annet ungdomsidrett og strømme dette digitalt.

Automatiserte kameraer i norske idrettshaller tar seg av jobben. Og på den måten kan besteforeldre og foreldre i en annen kant av landet følge barna sine på avstand, samtidig som klubbene får 20 prosent av det disse betaler for å se på.

Venstre-politiker Hallstein Bjercke ropte varsku denne uken, og kalte det hele for «et sosialt eksperiment». MyGame mener derimot at alle kan gå inn på nettstedet Min Idrett og reservere seg mot å bli filmet.

Hva er MyGame? MyGame er breddeplattformen for norsk lagidrett. Ved hjelp av smarte sportskamera produserer og strømmer selskapet breddekamper fra hele Norge. «Foreldre, familie, venner og fans kan dermed følge sine favorittspillere og lag gjennom våre apper», er deres egen beskrivelse hentet fra nettsiden deres. Tidligere i år ble det klart at TV 2 i samarbeid med MyGame skal strømme fotball, håndball, innebandy, basketball, volleyball og ishockey ned til 15-årsklassen landet over. MyGame Group Norge er eid av TV 2 (29 %), Amedia (20 %) og MyGame Group AS (51 %). Bak sistnevnte selskap står det svenske konsernet Sportway Media Group AB, hvor tidligere Discovery-topp Harald Strømme er toppsjef og blant eierne.

Men VG har vist frem flere uheldige episoder, allerede før den store utrullingen har funnet sted.

– Vi har allerede sett at en 12-åring har blitt filmet i en slåsskamp. Det skulle aldri vært filmet i utgangspunktet siden han er under den totale aldersgrensen på 13 år. Men det lå altså ute i en uke før det ble fjernet. MyGame peker deretter nedover i systemet, på sekretariatet, som de mener skulle stoppet opptaket. Skal klubbene og frivillige tillegges det ansvaret? Hvem har egentlig ansvaret her?, spør Elsafadi.

Det er ikke styret i Norges idrettsforbund som har gjort avtaler med MyGame. Det er det seks særforbund som har gjort, blant annet fotballforbundet, håndballforbundet og ishockeyforbundet.

Idrettsstyret har deretter satt en nedre aldersgrense på 15-årsklassen, der den absolutte nedre grensen er 13 år, for barn og unge som spiller i eldre klasser.

Elsafadi mener grensen burde vært satt til 16 år.

– Basert på mitt arbeid med barn og unge så er det en enorm forskjell på en 13-åring i 8. klasse og en 16-åring i den videregående skolen. 16-åringen har «landet» i langt større grad, sier idrettstoppen.

SLÅSSKAMP: Marco Elsafadi henviste til denne hendelsen fra en bandykamp, som aldri skulle ha blitt strømmet fordi det var en 12-åring med i kampen. Den nedre aldersgrensen (satt av NIF) er på 13 år. Opptaket skulle også vært stanset da det brøt ut en voldshendelse.

Han er mer opptatt av samtykke enn alder.

– Jeg har ikke noe mot at en 13-åring filmes, så lenge han eller hun – og foreldrene – er komfortable med det. Men alle bør ha samtykket på forhånd. Nå er det slik at folk kan reservere seg, men det blåser jeg i – for hva om de ikke vet at de filmes, sier Elsafadi.

– MyGame har allerede strømmet 5000 kamper, og det hadde vært spennende å se tall på hvor mange av utøverne og deres foreldre som er klar over at de ble filmet, legger han til.

Hvordan funker reservasjon? Utøvere som ikke ønsker at kamper de deltar i blir filmet og direktesendt, kan reservere seg i Norges Idrettsforbunds portal «Min idrett». Systemet fungerer slik at kamper hvor minst én person i kamptroppen har reservert seg ikke vil bli filmet og vist av MyGame. Særforbund kan imidlertid definere enkelte turneringer som av allmenn interesse. Disse vil da bli filmet og vist uansett om utøvere på lagene har reservert seg. – Norges idrettsforbund ønsker at alle som vil reservere seg fra strømming i breddeidretten, faktisk gjør det. Derfor er det viktig med god informasjon til både idrettslag, utøvere og foreldre om mulighetene for reservasjon som i dag foreligger på Min Idrett, sier Pål K. Rønnevik, leder for NIF Digital.

Samtidig som VG og andre medier de siste ukene har skrevet om noen av utfordringene til MyGame, har antallet utøvere som ikke ønsker å bli filmet skutt i været:

I november hadde 200 utøvere under 18 år reservert seg mot filming i kamper. Oppdaterte tall fra Idrettsforbundet 21. desember viser at 472 ungdommer har reservert seg. Det tilsvarer en økning på 136 prosent siden november.

406 personer over 18 år har nå reservert seg. Dette er en økning fra november på 67 prosent.

MØTE: – Vi har hatt møte med Marco. Der uttrykte han stor grad av støtte til prosjektet vårt, sier MyGames kommunikasjonssjef Svein Graff til VG.

Svein Graff, kommunikasjonssjef i MyGame, har nylig hatt vært i møte med Elsafadi. Graff hevder at Elsafadi uttrykte stor grad av støtte til MyGame-prosjektet.

– Han var samtidig tydelig på at han ønsker seg aktivt samtykke, ikke reservasjonsrett. Etter å ha gjennomført veiledningsmøter med Datatilsynet, er vår vurdering at anonym reservasjonsrett, kombinert med flere andre tiltak, best ivaretar personvernet vi baserer vår løsning på veiledningen gitt av fagfolk, sier Graff i MyGame.

Veiledningen av fagfolk som Graff henviser til, er ikke Elsafadi overbevist over.

– Det er skremmende hvor selektive MyGame er på hvilke råd de følger og fra hvilke fagmiljøer. Datatilsynets fagområde dreiser seg om lovverk rundt synlighet, data og lagring, og ikke barnets beste vurderinger. Der har vi (NIF) egne spesialister, men de har aldri blitt brukt til å vurdere barns beste. Det er alvorlig.

Elsafadi mener han uttrykte flere bekymringer under møtet, blant annet at det kan bli filmet når noen har reservert seg – og at det er en for stor trussel til barna som bor på hemmelig adresse eller beskyttes av kode 6 kode 6Å leve på kode 6 betyr å bo strengt fortrolig adresse og at bare noen få sikkerhetsklarerte personer kjenner identiteten til vedkommende..

– Vi filmer fra årsklasse 15 år. Det er frivillig for klubben om de vil at vi skal montere sportskamera på arena. Forslag om å fjerne sportskamera for på den måten å legge til rette for en fortsatt vill-vest-situasjon er svært lite konstruktiv. Idretten forsøker å få strømming av breddeidretten inn i kontrollerte former, samtidig som man tar ungdommen på alvor, avslutter Svein Graff.