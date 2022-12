Magnus Carlsen slo tilbake etter tap

Magnus Carlsen (32) vant et vidunderlig kaosparti mot Richard Rapport (26) og tapte siden på tid mot Jan Nepomnjasjtsjij (32) på avslutningsdagen av lynsjakk-VM. Men så slo han tilbake og vant mot Vincent Keymer (18).

Magnus Carlsen ser på partiet mellom Hikaru Nakamura og Vladislav Artemijev.

Det ligger an til et rotterace om VM-tittelen. Både Carlsen og amerikaneren Hikaru Nakamura står med 12 poeng etter 16 av i alt 21 partier. Jan Nepomnjasjtsij og Anish Giri er blant dem som ligger et halvt poeng bak.

Carlsen vant et ekstremt dramatisk parti mot Richard Rapport i den andre runden fredag.

– Helt rått, sier NRKs kommentator Torstein Bae.

Carlsen sto plutselig med to dronninger - etter at Rapport hadde jaget Carlsens konge med sjakker. Men nordmannen rodde i land seieren etter et drama der pila slo fra side til side etter hvert som begge gjorde sine blundere.

– Det er helt sykt, sier Carlsen til NRK, og legger ord på disse bildene:

– Vi har aldri sett noe lignende, det var dronninger over alt, gliser Atle Grønn i NRK-studio.

– Et vidunderlig sjakkparti, riktignok med mange feil - men det er det som gjør sjakk mellom mennesker mye mer morsomt enn datamaskiner, fortsetter Grønn.

På Twitter er sjakkekspertene i ekstase:

– Jeg har fått sove ok. Jeg kjenner meg ikke energisk. Jeg er fornøyd med medalje, men går for gull, sier den norske sjakk-profilen om fredagen.

Parti 13: Seier med hvitt

Carlsen åpnet fredagens spill mot den armenske overraskelsen Haik Martirosyan. Det var en helt jevn stilling - men mot trekk 20 fikk nordmannen en bondes fordel og etter hvert var armeneren sjanseløs.

Parti 14: Seier med hvitt

Richard Rapport kom tidlig litt under, uten at Carlsen klarte å feste noe grep. Det ble et svært dramatisk parti, der Carlsen først gjorde en blunder, så jevnet det seg ut. Plutselig hadde Carlsen to dronninger og vant. Her kan du spille gjennom partiet.

Parti 15: Tap med svart

Carlsen gikk for remis, men hans gode venn Jan Nepomnjasjtsjij klarte aldri å skape noe med hvitt. Men nordmannen tapte på tid.

Parti 16: Seier med hvitt

Tyske Vincent Keymer (18) fikk tidlig et lite overtak, men kom etter hvert i tidsnød - men så gjorde Keymer en tabbe og tapte.

Magnus Carlsen har allerede vunnet hurtigsjakk-VM denne uken.

Han jager nå sin sjette VM-tittel i lynsjakk. Nordmannen har tidligere vunnet i 2009, 2014, 2017, 2018 og 2019.

I lynsjakk starter hver spiller med tre minutter. Det er to sekunder i tillegg for hvert trekk.

Fikk du med deg denne situasjonen fra torsdagens dramatikk?

Selv om han kom for sent til første parti, imponerte Magnus Carlsen stort den første halve torsdagen - før han avsluttet en heseblesende dag med fem ganger remis.