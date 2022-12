Magnus Carlsen jager ledende amerikaner

Magnus Carlsen (32) jager amerikaneren Hikaru Nakamura (35) på avslutningsdagen av lynsjakk-VM.

Magnus Carlsen har det moro sammen med Daniil Dubov i Almaty torsdag.

Nakamura ledet med ett poeng etter første dag - 12 partier - av de to dagene med lynsjakk i Almaty.

Carlsen-seier fredag morgen - samtidig med at Nakamura spilte remis mot Richard Rapport - betyr at han nå ligger bare et halvt poeng etter amerikaneren. Nordmannen er den eneste av karene helt i toppen som vant sitt første parti fredag morgen.

– Jeg har fått sove ok. Jeg kjenner meg ikke energisk. Jeg er fornøyd med medalje, men går for gull, sier Carlsen til NRK.

Parti 13: Seier med hvitt

Carlsen åpnet fredagens spill mot den armenske overraskelsen Haik Martirosyan. Det var en helt jevn stilling - men mot trekk 20 fikk nordmannen en bondes fordel og etter hvert var armeneren sjanseløs.

Magnus Carlsen har allerede vunnet hurtigsjakk-VM denne uken.

Han jager nå sin sjette VM-tittel i lynsjakk. Nordmannen har tidligere vunnet i 2009, 2014, 2017, 2018 og 2019.

I lynsjakk starter hver spiller med tre minutter. Det er to sekunder i tillegg for hvert trekk.

