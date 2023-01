Sørloth sløste da Real Sociedad gikk videre i cupen

Robert Navarros scoring ga Real Sociedad 1-0-seier over Logroñes og avansement i den spanske cupen. Alexander Sørloth hadde flere kjempesjanser.

NTB, VG

Nordmannen var en trussel på topp for gjestene. Allerede før det var spilt et kvarter hadde han et skudd i stolpen, og rett etter skjøt han rett utenfor på en ny stor mulighet.

I det 25. minutt kom han alene med keeper, men Gonzalo Crettaz gjorde seg stor og reddet.

Ledermålet kom i det 34. minutt. Brais Mendez hoppet elegant over en pasning, og Robert Navarro sendte gjestene i ledelsen.

Etter pause skapte Sørloth en stor sjanse for Mikel Merino før han i det 67. minutt selv fikk ballen i mål. Scoringen ble annullert for offside. Mange mente at det var feil, men det er ikke VAR i den spanske cupen.

Sørloth rakk å pådra seg gult kort for protester før han ble byttet ut i det 82. minutt som del av et dobbeltbytte.