Porto presset og presset. I andre enden trengte Liverpool én sjanse på å knuse motstanderens drøm om Champions League-semifinale.

PORTO - LIVERPOOL 1–3.

26 centimeter.

Ifølge Viasat-studioet var 26 centimeter som skilte offside fra onside da Sadiou Mané midtveis i første omgang skled ballen i mål på Liverpools første sjanse.

Den nederlandske linjedommeren markerte for offside, men smilet på Manés fjes skulle ikke være borte lenge. For så fikk dommer Danny Makkelie beskjed på øret.

Videodommer Pol van Boekel slo fast: Centimeterne var på Liverpools side. Og med det viktige bortemålet i boks, og 3–0-ledelse sammenlagt, var egentlig all tvil fjernet. Portos Champions League-drøm var knust.

Nå måtte portugiserne ha fire mål for å ta seg til semifinale mot Lionel Messi og Barcelona, som avanserte mot Manchester United i går.

Og når hjemmelaget ikke hadde grepet mulighetene allerede, så det tungt ut. For Porto hadde mulighetene.

In-effektive Porto

Allerede etter 32 sekunder driblet Jesús Manuel Corona seg forbi tre Liverpool-spillere på høyresiden og avsluttet fra skrått hold. Den 26 år gamle meksikanerens skudd var farlig nær Alissons lengste kryss.

Fikk du med deg denne? Barcelona med Solskjær-stikk etter seieren

Etter ti minutter var Moussa Marega og Pepe nære på i en skummel dødballsituasjon. Og etter et kvarters spill prøvde samme Marega lykken på en volley. Et rent treff kunne sendt Porto opp i 1–0, men maliseren traff ikke rent.

Liverpool slo Porto 2–0 på hjemmebane i første oppgjør og kunne drepe oppgjøret med et bortemål. Da kampen passerte 25 minutter, hadde de ikke vært i nærheten.

Armando Franca / TT NYHETSBYRÅN

Men - etter 27 minutter godkjente det nederlandske dommerteamet scoringen til Mané, som skled inn 1–0 på Iker Casillas’ bakre stolpe, etter øpasning fra Mohammed Salah.

Da var det gjort.

– Jeg er så glad for at VAR har kommet. Det er kjempebra at det blir riktig, sier Viasat-ekspert Ronny Deila.

– Liverpool var på hæla

Vålerenga-sjefen er derimot klar i sin tale: Barcelonas kommende semifinalemotstandere hadde litt tur.

– Liverpool var ordentlig på hæla. Det var utrolig at Porto ikke hadde scoret. Dessverre ødelegges alt for Porto der, sier Deila.

– De har sviktet i de avgjørende situasjonene, supplerte fotballekspert Morten Langli i Viasat-studioet.

Fikk du med deg denne? Salah kritiserer kvinnesynet i Midtøsten

Og hadde nok et poeng. For bare minuttet etter 0–1, misbrukte Yacine Brahimi en stor sjanse for Porto. Men det ville seg ikke for Porto.

Rett før pause kunne James Milner ha doblet ledelsen på en flikk fra et Trent Alexander-Arnold-innlegg. Via Pepe gikk ballen derimot like utenfor.

Flere mål etter pause

Det sies at to omganger ikke er like, men manuset fortsatte etter hvilen. Mens Porto og Soares misbrukte en god dødballsjanse, var rødtrøyene effektive da sjansen bød seg.

Tjue minutter etter sidebytte avsluttet Salah en mønsterkontring med en iskald avslutning bak Real Madrids tidligere sisteskanse. Det sto 0–2 på Portugals nordkyst.

Absurde scener i Sverige: Svenskene viste verden hvordan man ikke skal gjennomføre et bytte

Riktig nok knuste Eder Militao alle i lufta, stanget inn en corner fra Alex Telles og gav Dragão et jubelbrøl minuttet senere.

Men avansementet var aldri truet.

ANDREW BOYERS / X03813

Resten av kampen handlet om formaliteter. Mané brant en stor sjanse da han ble spilt alene med Casillas, rundet Porto-keeperen og skjøt over i ubalanse. Så svingte Jordan Henderson inn et innlegg mot innbytter Roberto Firmino, som satte inn 1–3 etter 77 minutter.

Så var Mané involvert igjen, da Virgil van Dijk stanget inn innlegget hans seks minutter før full tid.

Messi eller Liverpool?

Nå venter altså Lionel Messi og Barcelona i semifinalen. Kanskje verdens beste spiller herjet med Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United i går, og ødela «drømmen» om en semfinale mellom rivalene fra nord-England.

I stedet er det argentineren, som sammen med et av verdens beste mannskap står i veien for Jürgen Klopp og Liverpools finaledrøm.

Barcelona eller Liverpool spiller finale i Madrid 1. juni. Motstander heter enten Ajax eller Manchester City, som slo Tottenham i et utrolig drama på hjemmebane i kveld.