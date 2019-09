Svenskene var langt nede etter det norske «sjokket»: – Pinlig for nasjonen

Norges ledermål satte en støkk i svenskene. Svenske aviser kalte det et mareritt.

Andreas Granqvist får skylden for Norges scoring i Stockholm. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Sverige-Norge 1–1

En stor feil fra Sveriges kaptein Andreas Granqvist serverte Norge 1–0 like før pause. Stefan Johansen utnyttet tabben og satte inn ledermålet foran de 2000 norske supporterne på Friends Arena i Stockholm.

I andre omgang svarte svenskene, men ledermålet satte en ordentlig støkk i svenskene.

«Norge sjokkerer Sverige», sto det i Expressen, en av Sveriges største aviser, etter scoringen.

Aftonbladet fulgte opp med tilsvarende overskrifter.

«Neeeeei! Norge tar ledelsen», skrev avisen.

Uavgjort gjør derimot at Sverige er i føresetet om en plass i neste års EM-sluttspill med sine 11 poeng – to poeng foran Norge. Spania leder gruppe F overlegent med 18 poeng.

Slik så forsiden til Expressen ut etter Norges 1–0-scoring. Skjermdump

«Pinlig for nasjonen»

Expressens Anders Borgstrõm satte også sine ord på skuffelsen etter Norges 1–0-scoring.

«Ikke minst med tanke på at det venter friidretts-VM med Ingebrigtsen og Warholm, og deretter en laaaaaang skisesong», skrev han i avisens livestudio under kampen.

Den svenske Eurosport-journalisten Siavoush Fallahi var heller ikke nådig i beskrivelsen av tabben som førte til 1–0.

«Se for deg å gi bort et mål mot Norge. For et pinlig øyeblikk for vår store nasjon», skrev Fallahi på Twitter.

– Fortjener ikke å vinne

Emil Forsberg sikret til slutt 1–1 for Sverige. RB Leipzig-spilleren sendte ballen vakkert i hjørnet. Resultatet var nok svenskene fornøyd med.

«Forsberg reddet Sverige fra et mareritt», oppsummerte Expressen etter kampen.

Svensken scoret sitt åttende landslagsmål. Selv var ikke helten fornøyd med lagets innsats.

– Jeg synes ikke vi fortjener å vinne i dag, sa han til CMore, ifølge Expressen.

Emil Forsberg (i midten) utlignet for Sverige. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Etter kampen raste Sveriges landslagssjef mot fjerdedommeren. Janne Andersson mente at dommeren blåste av kampen før tilleggstiden var over. Han var derimot langt mer fornøyd med resultatet.

– Det kan være et veldig viktig resultat. Ser man på kampen som en helhet er jeg ikke fornøyd med visse deler, og jeg mener at vi kan gjøre ende bedre. Det ble mye fysikk i dag. Det er mange som ble slitne etter hvert. Som kampen blir er jeg fornøyd med uavgjort, sier han til Aftonbladet.