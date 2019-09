Stjernen scoret to mål for Real Madrid. Så ble han utvist.

Gareth Bale berget Real Madrid fra bortetap mot Villarreal med to scoringer søndag, men ble utvist på overtid for to gule kort.

Gareth Bale går av banen etter å ha blitt utvist i Real Madrids 2-2-kamp mot Villarreal, der han scoret begge sitt lags mål. Alberto Saiz, AP / NTB scanpix

NTB

VILLARREAL - REAL MADRID 2–2

Waliseren var på vei bort fra klubben i sommer etter å ha falt i unåde hos trener Zinédine Zidane, men han er tatt inn i varmen igjen og scoret søndag sine første La Liga-mål på 169 dager.

Villarreal tok en tidlig ledelse ved Gerard Moreno, men Bale utlignet på overtid i første omgang etter forarbeid av Dani Carvajal.

Moi Gómez gjorde 2-1 for vertene og så ut til å påføre hovedstadslaget det første serietapet for sesongen, men Bale satte inn 2-2-målet i det 86. minutt.

Jubelen tok slutt da han på overtid ble vist gult kort nummer to for et høyt spark, og dermed måtte han gå i garderoben før sluttsignalet.

Med ett poeng er Real Madrid på femteplass etter å ha tatt fem poeng på tre kamper. Byrival Atlético troner alene på tabelltopp etter å ha halt i land sin tredje strake seier ved å vende 0-2 til 3-2 mot Eibar tidligere søndag.

Thomas Partey ble matchvinner på overtid. Tidligere hadde João Félix redusert og Vitolo utlignet.

– Det har vært mange endringer i laget, men ansvaret er det samme. Vi vil vinne og vinne og vinne, sa Atlético-trener Diego Simeone.

Atlético Madrid er to poeng foran Athletic Bilbao og Sevilla. Barcelona er på 7.-plass med fire poeng.

Martin Ødegaards klubb Real Sociedad er på 13.-plass, også med fire poeng, etter å ha fått sitt første tap i baskerderbyet mot Athletic Bilbao fredag.