Toppidrettsveka er et høydepunkt i oppkjøringen til ny sesong for langrennsløperen. 2019-utgaven er imidlertid blitt ekstra spesiell.

Når toppløperne står på startstreken på Hitra torsdag, er det bare halvannen uke siden kollega Sondre Turvoll Fossli fikk hjertestans under en biltur på hjemmebane.

Snarrådig hjelp fra kjæresten Henriette Mork og en tilfeldig syklist, i tillegg til kjapp og effektiv bistand fra ambulansepersonell, bidro til at Fossli slapp unna episoden med livet i behold.

Mens 26-åringen fra Hokksund får den oppfølgingen som trengs, skal landslagskameratene i aksjon under Toppidrettsveka.

– Når det skjer noe som det, reflekterer man over at det er andre ting enn toppidretten som er viktig. Man tenker på det, men det er som det er med det meste: Det er tragisk når noe sånt skjer, men til slutt går verden videre. Vi har et veldig godt apparat til å hjelpe når noe sånt skjer, men det er klart at man som kollega blir preget, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Fakta: Toppidrettsveka Program: Torsdag: Langløp klassisk fellesstart, 47 km på Hitra Fredag: Skøyting fellesstart, 25 km og skøyting sprint, 1,5 km i Aure Lørdag: Jaktstart klassisk 12/15 km i Trondheim Utvalgte deltagere: Herrer: Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Finn Hågen Krogh, Federico Pellegrino, Ivo Niskanen, Dario Cologna og Aleksandr Bolsjunov. Damer: Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Frida Karlsson og Natalja Neprjajeva.

Alle stiller til start

Langrennssjefen opplyser at det er ingen som har valgt å stå over rennene etter det som skjedde.

Harald Fladseth er arrangørsjef for Toppidrettsveka. Ifølge han skal utøverne føle seg trygge hvis noe skulle skje denne uken.

– I alle heatene vi kjører på Hitra, Aure og i Trondheim har følgebilene hjertestartere. Vi har også egne biler med medisinsk personell. En løper er tryggere her hos oss enn hvis han trener for seg selv, sier Fladseth.

– Planen for hva vi skal gjøre hvis noe skjer tok vi for oss senest på tirsdag, så vi tar det alvorlig, fortsetter arrangørsjefen.

Ole Martin Wold / NTB scanpix

Stoler på arrangøren

Bjervig sier at de stoler på arrangøren når rennene starter.

– Når vi kommer til selve konkurransen, så har vi tillit til at de er til stede. Det skal være tilstrekkelig, men vi har også med trenere og hele vårt apparat, sier Bjervig.

Landslagsløperne har fått ekstra mye informasjon om temaet den siste tiden.

– Det er brukt mye tid på det, om hva det er og at alle får riktig info fra helseteamet. Vi må en forståelse og trygghet rundt dette. Det er det viktigste, sier Bjervig.

Toppidrettsveka innledes med en 47 kilometer lang fellesstart i klassisk stil på Hitra, mens det er sprint i Aure dagen etter. Den avsluttende jaktstarten er lagt til Trondheim.

Geir Olsen / NTB scanpix

Comeback for Northug

Langløpet er ferskt på programmet. Det blir også et gjensyn med Petter Northug. Den pensjonerte langrennsstjernen er med i Toppidrettsveka for 11.- og mest sannsynlig siste gang.

– Han skal gå én konkurranse. Han har imidlertid ikke noen FIS-punkter, så han starter sist sammen med damene, sier Fladseth.

– Det blir litt spesielt. Han har hatt en enorm betydning for arrangementet som både fanebærer og ambassadør. Han har vært et fast innslag for oss og har både prestert og skapt action, fortsetter arrangørsjefen.