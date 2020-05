Magnus Carlsen var i kjempetrøbbel før møtet med 16-årig iransk sjakkfenomen, men berget videre spill i egen turnering

Verdensmesteren var svært presset før det siste innledende partiet.

Magnus Carlsen vant ett avgjørende parti i sin egen turnering. Foto: Heiko Junge

Magnus Carlsen gjorde det han måtte og slo Alireza Firouzja i den 11. av 11 kamper i grunnspillet i Rapid Challenge-turneringen.

– Jeg er ganske lettet og hadde ikke trodd at det skulle bli så vanskelig, for å si det sånn. Det var ordentlig nervepirrende, sa Carlsen til TV 2 etter seieren.

29-åringen falt til sjuendeplass og var under sterkt press før siste innledende runde i Rapid Challenge – nordmannens egen turnering i nettsjakk. Med tap mot Alireza Firouzja – stjerneskuddet mange mener er nordmannens arvtaker til sjakktronen – ville verdensmesteren vært ute av dansen.

«Genialt»

Firouzja lå på plassen bak Carlsen i turneringen etter ti av 11 innledende partier, og 16-åringen hadde hvite brikker i det avgjørende partiet. Etter ett trekk med tårnet som Jon Ludvig Hammer omtalte som «genialt» på TV 2s sending, fikk Magnus Carlsen ett overtak og tvang Firouzja til å bruke lang tid på sitt neste trekk. I tidsnød måtte Firouzja til slutt gi opp partiet, som dermed endte med seier og avansement for Carlsen.

– Han er ekstremt slu taktisk sett, så man kan aldri slappe av, mener Carlsen om sin motstander.

Carlsen hadde en uvanlig dårlig dag ved sjakkbrettet onsdag, og torsdag fortsatte problemene. Etter å ha berget remis i åpningspartiet mot Sergej Karjakin, tapte Carlsen for Daniil Dubov i det neste. Dermed sto den norske verdensmesteren med fem poeng i turneringen foran den siste runden.

Alireza Firouzja er en av de mest omtalte i sjakkverdenen. Her er han under lyn- og hurtigsjakk-VM i St. Petersburg. Foto: Lennart Ootes (wrbc2018.com)

Sjakkomet

16-årige Alireza Firouzja gjorde seg bemerket under lyn- og hurtigsjakk-VM i julen, og ble nummer to i hurtigsjakk, bare slått av Magnus Carlsen. Iraneren spiller enn så lenge for Det internasjonale sjakkforbundet og ikke sitt hjemland på grunn av en konflikt med forbundet i Iran.

Les også Irans myndigheter nektet «den neste Magnus Carlsen» (16) å delta. Nå herjer han i VM.

De åtte beste spillerne går videre til søndagens kvartfinaler.

I kvartfinalen er det lagt opp til tre hurtigsjakkpartier.

Turneringen er en av fire i en Grand Slam-tour som avsluttes med finale i august. Samlet premiepott er cirka 10 millioner kroner.

Magnus Carlsen møter amerikanske Wesley So i kvartfinalen. Han innrømmer at So er én av to spillere han helst ikke ville møte.

– Det er ikke ideelt, men jeg er glad for at jeg unngikk Ding, i hvert fall. Wesley So er en vanskelige motstander. Jeg har en fadese å revansjere etter Fischer Random, sa han til TV 2. I finalen i den turneringen ble han utspilt av amerikaneren.

De andre som er videre i turneringen, er: Hikaru Nakamura (USA), Seregj Karjakin (Russland), Yu Yangyi (Kina), Ding Liren (Kina), Daniil Dubov (Russland) og Levon Aronian (Armenia).

