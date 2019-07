Nytt drama i svømme-VM.

Kinesiske Sun Yang havnet i et nytt svømmedrama under VM. Denne gangen tok han gull etter at Danas Rapsys fra Litauen ble diskvalifisert på 200 m fri.

Rapsys var først i mål, men ble senere diskvalifisert for tjuvstart. Sun virket overrasket da han klappet seg i ansiktet ved bassengkanten, men strakk armene i været da han ble klar over at han hadde vunnet.

Det kom både heiarop og buing fra tribunen.

Nektet å ta bilde

Kineseren er også regjerende OL-vinner på distansen og vant med tiden 1.44,93.

Japanske Katsuhiro Matsumoto tok sølvet, mens bronsen ble delt mellom russeren Martin Maljutin og briten Duncan Scott.

Lee Jin-man / AP / NTB scanpix

Nok en gang reagerte en av konkurrentene mot Sun under premieutdelingen. Briten Scott holdt hendene bak ryggen og nektet å gratulere Sun.

Han sto dessuten for seg selv, mens Sun og de andre medaljørene poserte for fotografene.

Ble forbannet

Det likte kineseren dårlig. Han var forbannet på briten og ropte «du tapte, jeg vant».

Søndag hadde australieren Mack Horton sin personlige protest mot Suns gull på 400 meter fri med å ikke gratulere ham.

Han mente at kineseren ikke burde få deltatt i VM etter at han ødela en blodprøve da dopingjegerne testet ham utenfor konkurranse i fjor høst.

Kineseren slapp unna med en advarsel av Det internasjonale svømmeforbundet og får delta i VM.