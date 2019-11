Overtidsmål sikret RBK-jubel på glissent Lerkendal

Effektive Bodø-Glimt rystet Rosenborg i løpet av seks minutter. På overtid sørget Marius Lundemo for RBK-seier i dramatiske sluttminutter.

På overtid sikret Rosenborg seg seier og tre viktige poeng mot Bodø/Glimt. Jubelen var enorm da Marius Lundemo sørget for 3–2-seier. Rune Petter Ness

Rosenborg – Bodø/Glimt 3–2

LERKENDAL: Da det var avspark på ei lett, snøkledd gressmatte på Lerkendal søndag kveld, var det nettopp klart at Molde hadde sikret seg seriegullet med sin 4–0-seier over Strømsgodset.

Så mens gulljublende Molde feiret i Molde, visste både Rosenborg og Bodø/Glimt at sølv er det beste de kan oppnå i Eliteserien denne sesongen.

Det var vinterlige forhold på Lerkendal søndag, og banemannskapene hadde nok å gjøre før avspark. Rune Petter Ness

Bodø/Glimt lå under 1–0 etter at Tore Reginiussen scoret på corner, men gjestene snudde kampen i løpet av seks minutter i førsteomgangen etter to mål av Jens Petter Hauge. Mål av Pål André Helland og Marius Lundemo sørget til slutt for tre poeng til Rosenborg. Rune Petter Ness

Ifølge speaker var det 12039 tilskuere på Lerkendal, og de fikk se Rosenborg ta avspark og deretter at Gjermund Åsen hadde muligheten til å sjokkere Bodø/Glimt med scoring etter bare 30 sekunder. Men Eirik Hornelands foretrukne høyrekant klarte ikke å sette innlegget fra Anders Trondsen i mål og gi Rosenborg en drømmeåpning.

Like etterpå var gjestene farlig på farta, men en god beinparade fra André Hansen forhindret scoring.

Dødball-trussel

Etter denne friske åpningen tok det 16 minutter før vi fikk kampens neste store sjanse. Og den kom til hjemmelaget, og den gikk i mål.

På en presist slått corner fra Gjermund Åsen fikk nemlig Tore Reginiussen gå høyt til værs i feltet og heade Rosenborg i ledelsen. Dette var Rosenborgs 16. scoring på dødball denne sesongen, og Reginiussens tredje.

To minutter senere var et glissent Lerkendal-publikum nær ved å se samme Reginiussen doble RBKs ledelse, men denne gangen gikk headingen etter ny corner over.

Nå klarte Rosenborg å nekte Bodø/Glimt farlige kontringer og klarte i større grad å vinne ballen høyt i banen. Derfor føltes det nok ergerlig at Jens Petter Hauge gikk i bakken etter å ha blitt felt av Tore Reginiussen innenfor RBKs 16-meter.

Straffespark imot

Dommer Espen Andreas Eskås var aldri i tvil og pekte på straffemerket. Straffesparket tok Hauge selv, og han satte ballen iskaldt i mål.

Jens Petter Hauge utlignet for Bodø/Glimt da han var iskald fra straffemerket i det 27. minutt. Rune Petter Ness

Det var spilt 27 minutter, og lagene var like langt på Lerkendal.

Seks minutter senere skulle det imidlertid endre seg. Og det var Rosenborg som skulle få seg en ny smell.

Denne gangen kom gjestene seg til innlegg fra høyre, og der viste Jens Petter Hauge seg fram på nytt: Headet inn Glimts andre mål, og en utspilt André Hansen i RBK-målet måtte innse at gjestene hadde snudd kampen i løpet av seks effektive minutter.

Lagene gikk til pause etter en underholdende omgang der RBK noterte seg for fire store målsjanser, alle sammen før 25 minutter var spilt.

Tore Reginiussen scoret RBKs 1–0-mål, men fortvilte over at han ikke klarte omsette sin andre gode mulighet på dødball før pause. Rune Petter Ness

Gjestene spilte seg fram til tre sjanser, men hadde likevel mest å juble for på vei til garderoben.

Helland-show

Kveldens gjester har kun vunnet to ganger på Lerkendal, men åpningsminuttene etter pause bar bud om at den statistikken skulle de gjøre noe med. For de gulkledde var friske og offensive og fant store rom i Rosenborg-forsvaret. Før fem minutter var spilt, var de nær ved å økte ledelsen til 3–1.

Når Rosenborg ikke maktet å score på en trippelsjanse i det 53. minutt, så det ut til å gå mot en ny tung kveld på Lerkendal.

I det 64. minutt kom Pål André Helland inn for Gjermund Åsen. Nå var det duket for Helland-show fra innbytteren som var heltent. Først var han nær ved å score, men en god aksjon av Friedrich i Glimt-målet ga i stedet RBK en corner som de ikke klarte å utnytte.

I neste angrep blir Helland revet ned innenfor 16-meter, og det er klart for kveldens andre straffespark på Lerkendal. Helland legger ballen på krittmerket og setter ballen sikkert i mål.

Pål André Helland fikk tillit av Eirik Horneland i kampens siste 25 minutter. Han benyttet muligheten til å score på straffespark og sikre Rosenborg uavgjort på Lerkendal. Rune Petter Ness

Det siste kvarteret ble en intens batalje med mye nerve der begge lagene ga alt i duellene og spilte seg til flere gode sjanser. Horneland byttet innpå Bjørn Maars Johnsen og Erik Botheim i sluttminuttene, men begge gikk målløse av banen.

Det gjorde imidlertid ikke Marius Lundemo som dundret ballen i mål fra like utenfor 16-meteren like før dommeren skulle til å blåse av kampen.

Dette var Lundemos første nettkjenning på 40 serierunder. Sist han scoret var 12. august i fjor, og nå holder han liv i Rosenborgs Europa-drøm.

Kampen endte 3–2, og Rosenborg ligger nå et poeng bak Odd på tredjeplassen som gir rett til spill i Europa neste år. Det er bare tre poeng opp til Bodø/Glimt på andreplass.

Rosenborg spiller borte mot Viking i neste serierunde, mens tabelljumbo Ranheim er motstander på Lerkendal i den siste serierunden 1. desember.