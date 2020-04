«Kulturministeren burde vært idrettsmann. Han scorer så mange billige poeng.»

KOMMENTAR: Det er forunderlig at idrettens egen minister fremstår som så lite opptatt av å hjelpe idretten.

Ikke har redningspakkene truffet idrettsbevegelsen og ikke virker han å være særlig innstilt på å sette idretten i gang igjen: Kulturminister Abid Q. Raja scorer mest billige poeng, mener kommentator Anders Pamer. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Idretts-Norge skjelver. Redningspakken fra regjeringen på 700 millioner kroner viste seg å være så lite relevant at den kriserammede idretten selv bare klarte å søke om under halvparten av den tildelte støtten.

Den kommersielle delen av idretten opplever at den andre, store, redningspakken til næringslivet er lite dekkende og lindrende for dem.

Situasjonen akkurat nå er at store deler av norsk idrett befinner seg i fritt fall mellom to stoler.

Da er overraskende og et billig poeng når kulturminister Abid Q. Raja på NRK-programmet Debatten sier at det er uskjønnsomt av idretten å be om støtte til å dekke bortfall av sponsorpenger.

Brann-sjef Vibeke Johannesen er sentral i arbeidet med å få i gang fotballen igjen. Foto: Ørjan Deisz

Store deler av norsk idrett er fullstendig avhengig av sponsormidler for å overleve. Det burde kulturministeren vite og anerkjenne – det er jo, for å si det forsiktig, ikke slik at det er Kulturdepartementet alene som finansierer norsk idrett.

Men situasjonen er også den at idretten mer enn gjerne vil hjelpe seg selv. Bislett Games har konstruert konseptet «Impossible Games» – et friidrettsstevne som holder seg innenfor smittevernreglene. Norges idrettsforbund ønsker å skyve toppfotballen i front ved å la dem starte med ordinær fotball – underlagt en protokoll med ekstremt smittevernfokus.

For det kan ikke være tvil om at idretten, som er blitt rammet hardt av virus-konsekvenser, har forholdt seg dønn lojalt til regjeringens mange restriksjoner siden 12. mars.

Nå er viruset under godt dokumentert kontroll, og det er på høy tid å åpne for aktiviteter som medfører liten smittefare. Toppfotballen har fått mye oppmerksomhet – den kommer jeg tilbake til – men hva med aktiviteter i vann, som svømming og stuping?

Henrik Christiansen og Norges andre svømmere får ennå ikke trent i basseng, til tross for at FHI sier at det ikke er smitterisiko i klorvann. Foto: Fredrik Hagen

Bassengene har vært stengt siden 12. mars, selv om FHI selv uttaler at smitterisikoen i klorvann ikke eksisterer. Hvorfor kan vi da ikke svømme, så lenge avstandsbestemmelser på land overholdes? En idrett som svømming har etter mitt syn all grunn til å lufte sin utålmodighet.

Det har fotballen gjort. I siste omgang ved å få Idrettsforbundet til å stille seg bak et forslag om å åpne toppfotballen. Hvorfor akkurat dem?

Det burde være enkelt å forklare. Fordi det i tillegg til at det er sport også er manges levebrød. For andre er det en viktig form for rekreasjon og underholdning å kunne se fotball på TV.

Kulturministerens foreløpige svar kom blant annet på TV 2s nettsider i går:

«Vi driver ikke forsøk når det gjelder liv og helse.»

Det er igjen et billig poeng. Aller mest fordi om det er noe Fotballforbundet og Idrettsforbundet har hensyntatt i sitt forslag, så er det liv og helse. Det er jo selve fundamentet bak forslaget.

For idretten har aldri henvist til at det er rundt 100 mennesker på sykehus i Norge, at det er lite fri smitte i samfunnet - eller argumentert for åpne tribuner og folkefest. Forslaget de i stedet har kommet med innebærer tvert imot et brutalt inntektsbortfall for fotballen selv, i og med at de går glipp av millioninntekter fra billettsalg – et inntektsbortfall Kulturdepartementet foreløpig ikke har sagt seg villig til å dekke. Forslaget innebærer massiv testing og tilnærmet isolering av idrettsutøvere, i tillegg til en hel bråte andre forholdsregler knyttet til avstandsbestemmelser og desinfeksjon av utstyr.

Å karakterisere det som et forsøk med liv og helse, er i beste fall sleivete. Spesielt når en nylig publisert studie fra Danmark viser at fotball i seg selv innebærer en lav smitterisiko.

Da burde Raja, som idrettens minister, i stedet lytte til den enorme frivillige bevegelsen som utgjør norsk idrett og komme den i møte. Helst med et utgangspunkt om å få i gang det som kan fås i gang. Så fort som mulig.

Uten å drive forsøk med liv og helse.