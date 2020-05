Slik blir seriestarten i Eliteserien

Det blir mange lokaloppgjør i de seks første kampene av Eliteserien.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Det blir mange «kortreiste» kamper i starten av sesongen. Her fra Brann-Viking i 2019. Foto: Ørjan Deisz

Torsdag ble det klart at Eliteserien skal starte opp igjen i midten av juni. Ennå er ikke terminlisten for hele serien klar, men de første rundene er satt opp:

– Det som ble bestemt i dag, er at den opprinnelige planen legges i skuffen, og at vi har kortreiste kamper de første seks rundene, sier direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball.

Les også Toppfotballen får spille kamper igjen fra juni: Slik er endringene for idretten

Fakta Slik er idrettens egne smittevernregler Nif og NFF har utarbeidet det de kaller en protokoll for gjennomføring av trening og kamper som tar hensyn til smittevernreglene som gjelder.

Protokollen er av helsemyndighetene vurdert som smittevernfaglig forsvarlig.

I protokollen er det blant annet lagt opp til at kampene inntil videre skal spilles uten tilskuere, og at det tillates at maks 200 personer får tilgang til kamparenaen.

I tillegg blir spillerne gjenstand for smittesjekk, og de må komme ferdig skiftet til stadion, helst i eget kjøretøy. Les mer

Lokaloppgjør

Det betyr at lag som Viking, Brann og FK Haugesund trolig møtes i løpet av de første ukene med seriefotball. I Møre og Romsdal kan folk se frem til kamper mellom Molde, Kristiansund og Aalesund.

– Når blir resten av serieoppsettet klart?

– Vi jobber for å sette opp resten av kampene, og 16. mai håper vi å lansere en spilleplan. Det er ikke tvil om at samfunnet åpner opp, og at vi kan feriere i vårt eget land. 16. juni er det sikkert mulig også for fotballspillere å fly mellom nord og sør, men vi vil være trygge og ha en enkel logistikk rundt det, sier Øverland.

Ifølge leder av Konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn, blir serieoppsettet klart tidlig i neste uke.

1. divisjon for menn starter med seriespill 7. juli. Også Toppserien for kvinner har oppstart i juli.

– Hva skjer med cupen?

– Det er ikke sagt noe om det ennå.

Regjeringen ga tillatelse til at eliteserieklubbene kunne trene som normalt igjen allerede fra i går, men de fleste starter opp i neste uke. Blant annet må fotballens egen smitteveileder følges.

– Klubbene er nå i forberedelsesfasen. Nå skal de ha en gjennomgang av veilederen, og de må rapportere til NFF at de er i stand til å håndtere situasjonen. Det skjer gjennom helgen, slik at klubbene kan starte igjen mandag/tirsdag. Det er et betydelig arbeid som skal gjøres, sier Øverland.

Fakta Slik er idrettens egne smittevernregler Nif og NFF har utarbeidet det de kaller en protokoll for gjennomføring av trening og kamper som tar hensyn til smittevernreglene som gjelder.

Protokollen er av helsemyndighetene vurdert som smittevernfaglig forsvarlig.

I protokollen er det blant annet lagt opp til at kampene inntil videre skal spilles uten tilskuere, og at det tillates at maks 200 personer får tilgang til kamparenaen.

I tillegg blir spillerne gjenstand for smittesjekk, og de må komme ferdig skiftet til stadion, helst i eget kjøretøy. Les mer

Les også Regjeringen sa ja, men i dag ble fotballspillerne likevel nektet full kontakt

Les også Lotteritilsynet utbetaler 118 millioner Raja-kroner, 345 søknader avslått

Full serie

Ifølge Øverland skal både Eliteserien og 1. divisjon fullføres i 2020. Det vil si 30 seriekamper før jul og at alle lagene skal møtes hjemme og borte, som et vanlig år.

– Men det er utfordrende å sette opp en plan siden Uefa ikke har lagt sin endelige kalender. Vi får vite mer om dette den 27. mai. Det er mange midtuker og internasjonale perioder som kan stenge for spill av eliteseriekamper.

– Flere klubber, blant annet Viking, har sagt at de vil spille treningskamper. Hva er bestemt om det?

– Nå starter vi med trening, og så tar vi prosedyrene med treningskamper senere. Det blir helt klart treningskamper, men hvordan de skal gjennomføres, må klargjøres. Man kan ikke reise rundt og spille treningskamper, og så ha et strengere regime for serien, sier Øverland.

Det er for eksempel ikke mulig for eliteserielag å spille mot lokale lag fra lavere nivået.

Ennå er mye uavklart om oppstarten av idretten. Her er status for noen av spørsmålene om idrett:

1: Når blir det publikum på kampene?

Det er lite som tyder på at det blir tillatt med publikum når serien starter. Helsedirektoratet åpner for arrangementer med over 500 deltakere i juni eller senere, men anbefaler samtidig at «all idrettsutøvelse må i nåværende fase foregå uten publikum og man må sikre at det ikke

tiltrekker seg store folkeansamlinger.»

– Per dags dato planlegger vi ikke for kamper med publikum i år. Men vi har hatt lysglimt i denne perioden, så vi håper, sier Leif Øverland.

2: Hva er konsekvensene for klubbene når de må spille for tomme tribuner?

– I mars uttalte jeg at jeg ikke så for meg å starte uten publikum. Nå er man i den absurde situasjonen at vi kan ende opp med å spille en hele serie uten folk på tribunen. Fotballen stoppet opp som mange andre næringer. Vi fikk en idrettspakke som ikke stemte i det hele tatt, og det var tilsvarende med næringslivspakken. Vi forventer ikke å få tilbake inntektstapet krone for krone, så dette blir utfordrende.

3: Når kan barne- og ungdomsidretten starte opp?

På mandag kommer regjeringen med en veileder for barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt.

«Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte», står det på regjeringens hjemmeside.

4: Hvordan blir sesongen for breddeidretten?

Det er foreløpig ikke satt noen dato for når for eksempel breddefotballen kan starte med kamper. På oppdrag fra Helsedirektoratet kommer Folkehelseinstituttet (FHI) med anbefaling om å åpne for kontaktidretter med lav risiko for smitte, for eksempel fotball. Videre står det at:

Håndball utgjør større risiko.

Kontaktidretter med en‐en kontakt (bryting, judo, andre kampsporter) kan vurderes åpnet for hvis man har en fast sparringpartner over tid.

Bruk av ball og annet utstyr utgjør svært liten smittefare.

Regjeringen tillater nå idrettsarrangementer med inntil 50 deltakere. Samtidig mener FHI at det fram til sommeren kun åpnes «kun for trening i de lokale idrettslagene i faste treningsgrupper. Man bør avvente åpning for stevner, cuper, kamper og lignende. Slike arrangementer gir større mobilitet og miksing på tvers av geografiske områder. Vår vurdering er at vi ikke kan signalisere en fullstendig åpning av breddeidretten, inkludert stevner, cuper og kamper allerede fra juni.» For breddeidretten gjelder følgende: Inntil 20 personer kan trene sammen med 1 meters avstand.

5: Når åpner treningssentre og haller?

Idrettshallene åpner igjen nå, men det blir ikke mulig å bruke garderobene.

Treningssentre åpner fra 15. juni.

Det blir igjen tillatt med organisering svømming og skolesvømming fra 1. juni. Fra 15. juni er det planlagt en generell åpning av svømmehallene.