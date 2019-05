Brighton-manager Chris Hughton har fått sparken etter å ha ført klubben til 17. plass i årets Premier League.

Søndag ledet Hughton klubben i 1-4-tapet mot serievinner Manchester City. Dagen etter bereftet klubben på sine nettsider at 60-åringen er ferdig i klubben.

Manageren har vært i Brighton i fire og et halvt år. På den tiden tok han klubben opp i den øverste divisjonen og har de siste to sesongene holdt plassen i Premier League.

– Dette er utvilsomt en av de vanskeligste avgjørelsene jeg har tatt som styreformann for Brighton, men som jeg har tatt ettersom vi har slitt i andre halvdel av sesongen, sier klubbens styreformann Tony Bloom.

Brighton har lenge vært faretruende nær nedrykksstreken, men reddet til slutt plassen på tampen av sesongen. 36 poeng holdt til 17.-plass på tabellen, to poeng foran Cardiff som rykket ned på plassen bak.

På sine 23 siste kamper ble det kun tre seiere for Brighton, noe som ikke var godt nok til å beholde manager-jobben.

– Prestasjonene i løpet av den perioden gjør at jeg følte det var på tide med en forandring, sier Bloom.

Også Hughtons assistenter, Paul Trollope og Paul Nevin, må forlate sine poster.

– Vi ønsker Chris, Paul og Paul, og alle som har jobbet hardt i sin tid her alt det beste for framtiden, og vi takker som for jobben de har gjort, sier Bloom.