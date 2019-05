Da Casper Ruud ble tidenes yngste NM-vinner i tennis, brukte ikke faren store ord. Det har vært nøkkelen til sønnens suksess.

PARIS: Casper Ruud står foran sin største utfordring i Roland Garros. Han er direkte kvalifisert til 1.-runde i turneringen som også kalles French Open. Der møter han søndag ti år eldre Ernests Gulbis fra Latvia. Kampstart er klokken 11.00.

Mye har skjedd siden Ruud som 15-åring i august 2014 tok sin første nasjonale seniortittel.

Mens tenåringen mottok kongepokalen, pratet tennisveteranen og TV-kommentatoren Jan Frode Andersen med faren. De to konkurrerte ofte mot hverandre, og begge ble proffer.

Fakta: French Open Startet som en nasjonal turnering i 1891. I 1925 ble det åpnet for utenlandske spillere. I 1928 ble det bygd et nytt tennisstadion ved Porte d’Auteuil. Den ble oppkalt etter en krigsveteran fra 1. verdenskrig, Roland Garros. Underlaget er rød grus, og turneringen inngår som én av fire i Grand Slam. Går fra 26. mai til 9. juni Premiebeløpet er på 42,66 millioner euro. 1. rundekampene spilles søndag, mandag og tirsdag. Rafael Nadal har vunnet de to siste årene og har tilsammen 11 seire. I 2016 vant Novak Djokovic. På kvinnesiden gikk Simona Halep til topps i fjor, Jelena Ostapenko året før og Garbiñe Muguruza i 2016. X

Ingen svulmende ord

Under NM i Frognerparken gikk Andersen umiddelbart etter siste slagveksling bort til Christian Ruud. Han visste at de fleste foreldre ville vært uhyre stolte og ha tårer i øynene etter en slik prestasjon, men ikke pappa Ruud.

– Christian hadde hvilepuls og sa: «Jeg synes at hans forehand er blitt bedre». Der og da forsto jeg at Casper ville bli god. Faren hadde blikket tre-fire år frem i tid. Han tenkte på hva som måtte gjøres for å bygge opp sønnen til å bli en god seniorspiller internasjonalt. Han snakket ikke om NM-tittelen. Da tenkte jeg – yes – dette kommer til å bli bra.

For Casper Ruud har det gått strålende, og nå er han nummer 63 på verdensrankingen. Faren er trener og berømmes for måten han oppfører seg på.

– Christian har vært briljant. Han har gjort alt riktig, satt krav og vært med hele veien. Etter at han la opp, har han jobbet med tennis i det daglige. Jeg mener at han har vært en kritisk suksessfaktor, kommenterer Andersen.

Fakta: Casper Ruud Født: 22. desember 1998 Klubb: Snarøen Tennis Klubb Bosatt: Akkurat nå på Mallorca, der han, foreldre og en av søstrene har base. Ranging: Er nummer 63 i verden på ATP-rankingen. Har allerede sikret seg rundt 450.000 norske kroner for å spille første runde i Paris. Hvis han avanserer til 2. runde, øker premiesummen til omtrent 850.000 kroner. X

Tålmodighet har vært viktig

Tidligere tennispresident Per Wright har vært til stede i French Open 19 ganger og gleder seg nå til å følge nordmannens spill hjemmefra.

– Det var da Casper ble norsk mester at det ble klart at han ville satse på en slik karriere. Han har hevet nivået enormt og har serve og forehand som sin styrke. Der har han skjerpet våpnene sine. Han har i tillegg forbedret noe han var svak på, som returer og backhand.

Wright legger til at grus nettopp er det underlaget som Ruud foretrekker. Der går ballen saktere og det passer spillet hans.

Sportssjef Øivind Sørvald i Norges Tennisforbund er selv en viktig brikke i Team Ruud fordi han analyserer Casper Ruud og motstanderes kamper. Han er til stede i Paris og mener at unge spillere ikke bare kan konkurrere, heller ikke bare trene. Det er kombinasjonen som er viktig.

– Én ting Christian har vært opptatt av er ferdighetsutvikling. Det hjelper ikke å reise et sted for å spille kamper hvis du ikke har utviklet deg når det gjelder ferdigheter. Når du har trent og fått på plass disse kvalitetene, kan du dra ut for å teste deg mot andre. Christian har vært helt fantastisk til å finne denne balansen.

Sønnens spill lover godt

Hva sier så pappa Ruud selv, som i denne Grand Slam-turneringen også har med kona, Lele. Foreldrene er begge viktige i sønnens utvikling, på hver sin måte.

– Jeg er en ganske rolig person og har ingen tro på å pushe, selv om noen foreldre lykkes med det. Innerst inne må Casper ville dette selv. Jeg kan bare hjelpe ham på best mulig måte.

– Hva har din sønn overrasket deg mest med?

– Han viser bra mental styrke. Casper klarer å snu seg fort etter at han har fått dårlige resultater. Han har dessuten i det siste vist kamper av veldig høy kvalitet. Det lover godt.

Casper Ruud er ranket høyere enn sin motstander, som er nummer 80. Men samtidig har latvieren lengre erfaring fra majorturneringer. Hans beste resultat er at han i 2014 kom til semifinalen i denne turneringen. På det beste var han ranket som nummer ti i verden.

Pappa Ruud mener at Gudnis er veldig god, men på en dårlig dag slår han mye feil, og at det derfor er litt vanskelig å vite hvilken Gudnis som møter opp.

Skulle alle mulige gode ting inntreffe, og bæringen kommer seg videre til tredje runde, kan han møte Roger Federer, verdens for tiden tredje beste spiller bak Novak Djokovic og Rafael Nadal. Det ville vært en stor opplevelse.

Nettopp slike kamper er det Casper Ruud jakter på.